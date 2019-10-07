Türk tekvandocuların çalıştırdığı afgan çocuklar, almanya'da şampiyon

yaptığı açıklamada, Almanya'nın en önemli ikinci turnuvasına ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Turnuvaya Almanya, Fransa, İngiltere, Hollanda, Belçika, Tunus, Fas ve Mısır'ın da aralarında olduğu 10 ülkeden katılım olduğunu anlatan Faruk Yılmaz, Almanya'ya mülteci olarak gelen Afganistan, Suriye, Irak ve İranlı sporculardan ikisinin şampiyon olduğunu kaydetti. Yılmaz, Türk kökenli bir kulüp olarak çok başarılı bir turnuva yaptıklarına inandıklarını ifade etti.

TEKVANDO ALMANYA'DA TÜRK SPORCULARA EMANET

Almanya Tekvando Federasyonu Başkan Yardımcısı, Federasyon Olimpik Branş Asbaşkanı ve aynı zamanda Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Tekvando Federasyon Başkanı Musa Çiçek ise şunları söyledi:

"Bugünkü turnuva Almanya federasyonunun altı tane yaptığı DTF serisinin en büyük turnuvası. Almanya'nın 11 eyaletindeki 90 spor kulübünden sporcular da var. Almanya'daki tekvando sporunun altyapısı çok sayıda Türk sporcudan oluşuyor."

Almanya adına dünya şampiyonu olan sporcuların Türk kökenli olduğunu ifade eden Çiçek; Tahir ve Sümeyye Güleç'in Londra ve Pekin olimpiyatlarında Almanya'yı temsil ederek yarıştığını belirtti. Musa Çiçek, "Şunu ifade edebiliriz ki, son yıllarda artık Almanya adına yarışanlar, Almanya'nın formasını giyen sporcuların çoğu Türk kökenli" dedi.

TÜRK ASILLI SPORCUNUN BAŞARISI

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Tekvando Federasyonu Başantrönörü Ünal Öztürk de turnuvada yarışan Şüheda Nur Güler adlı Türk asıllı sporcunun birinci olup, aynı gün Letonya'nın başkenti Riga'ya giderek bu kentteki en büyük turnuvada da şampiyon olduğunu söyledi. Öztürk, Güler'in Almanya adına gelecek ay Bulgaristan'ın başkenti Sofya'da yapılacak şampiyonaya katılmayı hak ettiğini bildirdi.

DÜNYA ŞAMPİYONU HELVACIOĞLU DA KATILDI

1983'te Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen tekvando turnuvasında dünya şampiyonu olan Türk Milli Takım Antrenörü Yılmaz Helvacıoğlu da organizasyona katıldı. Yılmaz Helvacıoğlu, 47 yıldır uğraştığı tekvandonun kendisi için bir tutku olduğunu söyledi. Beş kıtada yarıştığını, Türk ve Alman milli takımlarını çalıştırdığını belirten Helvacıoğlu, "Milli formayla İstiklal Marşı'nı okumanın verdiği haz hiçbir şeyle kıyaslanamaz" dedi.

MÜLTECİ SPORCULAR ŞAMPİYON OLDU

"Tekvando Team Aslan"da spor Afgan mülteci Muhsin ve Hassan Ayyubi, turnuvada birincilik kürsüsüne çıktı. Muhsin, 4 yıldır Almanya'da olduğunu ve Türk tekvandocuların desteğiyle başarıyı yakaladığını dile getirdi. Hassan Ayyubi de İstanbul üzerinden Almanya'ya geldiğini anlattı. Hassan, Türklerin hem İstanbul'da hem de Almanya'da elinden tuttuğunu, 2 yıl önce başladığı tekvandoda şampiyonluğa ulaştığını kaydetti. Afgan mülteci Fatma da Türk tekvando takımında spor yaptığını ve çok mutlu olduğunu belirtti.

- Almanya