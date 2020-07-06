Türk Telekom'a yerli şutör - Son Dakika

Türk Telekom'a yerli şutör

Türk Telekom, geçtiğimiz sezon Afyon Belediyespor formasını terleten şutör gard Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı.

Türk Telekom, geçtiğimiz sezon Afyon Belediyespor formasını terleten şutör gard Erdi Gülaslan'ı kadrosuna kattı.

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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale kalarak önemli bir başarı elde eden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, transferde hız kesmiyor. İç transferde Başantrenör Burak Gören'in ardından Muhammed Baygül ile anlaşan Başkent temsilcisi, Galatasaray'dan oyun kurucu Can Korkmaz ve Beşiktaş'tan Samet Geyik ile kadrosunu güçlendirmişti. Türk Telekom üçüncü transferini geçtiğimiz sezonu Afyon Belediyespor'da geçiren şutör gard Erdi Gülaslan'ı bünyesine katarak gerçekleştirdi.

Bornova Belediye forması ile 2010-2011 senesinde Süper Lig'de boy gösteren 26 yaşındaki ve 2 metre boyundaki oyuncu, 2011-2012 sezonunu Göztepe Sportif ile 2. Lig'de geçirdi. Aliağa Gençlik formasıyla 2013-2014 sezonunda yeniden Süper Lig macerası yaşayan Gülaslan, 2014-2015 sezonunda 2. Lig'deki Gelişim Koleji'nin yolunu tuttu. Sonraki senelerde, Trabzonspor forması ile TBL ve Eurocup tecrübesi gören oyuncu, Pınar Karşıyaka serüveninin ardından 2019 yılında Afyon Belediyespor'a gitti . Geçtiğimiz sezon 20 maça çıkan Gülaslan, maç başına 22,1 dakika sahada kalarak 7,35 sayı, 4,25 ribaund ve 1,9 asistlik performans sergiledi. - İSTANBUL

Türk Telekom, Afyon, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:11 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Türk Telekom'a yerli şutör - Son Dakika Spor
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