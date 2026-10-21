Tayland'a giden Türk turistin dikkatini çekti! Bu görüntünün bir nedeni var

Tayland'a seyahat eden bir Türk turist, sokaklarda çok sayıda kişinin sağ bacağının bandajlı olduğunu fark etti. Bu durumun nedenini merak eden turist, karşılaştığı manzaranın arkasındaki ilginç gerçeği öğrendi. Meğer ülkede yaygın olarak kullanılan motosikletlerin sıcak egzoz boruları, çok sayıda kişinin bacağında yanıklara neden oluyormuş.

SICAK EGZOZ BORULARI YANIKLARA NEDEN OLUYOR

Tayland'da ulaşımın önemli bir parçası olan motosikletler ve scooterlar, özellikle turistler için beklenmedik bir tehlike oluşturabiliyor. Araçtan inerken veya bacaklarını uzatırken sıcak egzoz borusuna temas eden kişiler, ciddi yanıklarla karşı karşıya kalabiliyor.

Egzoz borularının konumu nedeniyle özellikle bacakların alt kısmında meydana gelen yanıklar, bazı kişilerin günlerce bandajla dolaşmasına neden oluyor.

SOSYAL MEDYADA "TAYLAND DÖVMESİ" DİYORLAR

Motosiklet kazaları ve düşmeler de ülkede görülen bacak yaralanmalarının nedenleri arasında yer alıyor. Özellikle scooter kullanmaya alışkın olmayan turistlerin bu tür kazalarla karşılaşabildiği belirtiliyor.

Sosyal medyada ise motosiklet egzozunun neden olduğu yanık izleri, esprili bir ifadeyle "Tayland dövmesi" olarak adlandırılıyor.