Tayland'a giden Türk turistin dikkatini çekti! Bu görüntünün bir nedeni var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Tayland'a giden Türk turistin dikkatini çekti! Bu görüntünün bir nedeni var

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tayland'a giden bir Türk turist, sokaklarda çok sayıda kişinin sağ bacağının bandajlı olduğunu görünce şaşkınlık yaşadı. Merak ettiği durumun nedeni ise ülkede yaygın olarak kullanılan motosikletlerin sıcak egzoz boruları çıktı. Özellikle scooterlardan inerken egzoza temas eden kişiler bacaklarında ciddi yanıklar yaşayabiliyor.

Tayland'a seyahat eden bir Türk turist, sokaklarda çok sayıda kişinin sağ bacağının bandajlı olduğunu fark etti. Bu durumun nedenini merak eden turist, karşılaştığı manzaranın arkasındaki ilginç gerçeği öğrendi. Meğer ülkede yaygın olarak kullanılan motosikletlerin sıcak egzoz boruları, çok sayıda kişinin bacağında yanıklara neden oluyormuş.

SICAK EGZOZ BORULARI YANIKLARA NEDEN OLUYOR

Tayland'da ulaşımın önemli bir parçası olan motosikletler ve scooterlar, özellikle turistler için beklenmedik bir tehlike oluşturabiliyor. Araçtan inerken veya bacaklarını uzatırken sıcak egzoz borusuna temas eden kişiler, ciddi yanıklarla karşı karşıya kalabiliyor.

Egzoz borularının konumu nedeniyle özellikle bacakların alt kısmında meydana gelen yanıklar, bazı kişilerin günlerce bandajla dolaşmasına neden oluyor.

SOSYAL MEDYADA "TAYLAND DÖVMESİ" DİYORLAR

Motosiklet kazaları ve düşmeler de ülkede görülen bacak yaralanmalarının nedenleri arasında yer alıyor. Özellikle scooter kullanmaya alışkın olmayan turistlerin bu tür kazalarla karşılaşabildiği belirtiliyor.

Sosyal medyada ise motosiklet egzozunun neden olduğu yanık izleri, esprili bir ifadeyle "Tayland dövmesi" olarak adlandırılıyor.

Auto OlaysızTürkiyeTaylandturistDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

A Milli Takım’da Beşiktaş rüzgarı İşte Sergen Yalçın’ın ekibi A Milli Takım'da Beşiktaş rüzgarı! İşte Sergen Yalçın'ın ekibi
Sonunda Barcelona’yı da yendiler 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi Sonunda Barcelona'yı da yendiler! 11 maçlık galibiyet serisi sona erdi
SPK’dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu SPK'dan kritik karar: 3 aracı kurumun faaliyetleri durduruldu
Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz Yaptıkları yetmedi, bir de polisi tehdit etti! Yediği cezayı ömrü boyunca unutamaz
Samsun’da yasak aşk kavgası 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı Samsun'da yasak aşk kavgası! 3 kız kardeşin saldırısında burnu kırıldı
Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı Fenomenin sokak ortasında yaptıkları başını fena yaktı
Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler Yaptığı hareketin bedelini ağır ödettiler
Pazar yerine İHA saldırısı Bilanço korkunç boyutlara ulaştı Pazar yerine İHA saldırısı! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Siyasette yapay zeka skandalı Görenler gözlerine inanamadı Siyasette yapay zeka skandalı! Görenler gözlerine inanamadı
10:06
Altınbaş ailesine fon soruşturması Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
Altınbaş ailesine fon soruşturması! Nusret Altınbaş aranıyor, ailenin mal varlıkları donduruldu
09:55
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
Fenerbahçeli taraftarın sözleri Galatasaraylılardan bile alkış aldı
09:47
Fon soruşturmasında yeni dalga 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
Fon soruşturmasında yeni dalga! 31 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi
09:31
Her firavunun bir Musa’sı vardır PSG, Barcelona’yı darmadağın etti
Her firavunun bir Musa'sı vardır! PSG, Barcelona'yı darmadağın etti
09:24
Fenerbahçe’de gecenin en üzücü karesi Başını yerden kaldıramadı
Fenerbahçe'de gecenin en üzücü karesi! Başını yerden kaldıramadı
09:15
Afyonkarahisar’da feci kaza Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
Afyonkarahisar’da feci kaza! Kafa kafaya çarpışan otomobillerde 4 kişi öldü
09:11
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı 3 gözaltı
2 bin yıllık tarihi eser polis operasyonuyla gün yüzüne çıktı! 3 gözaltı
08:42
Başka bir boyuttan mı geldi Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı
Başka bir boyuttan mı geldi? Hayvanları öldüren gizemli canlı kameraya takıldı
08:27
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
Türk devi 7 fabrikasını kapattı, 5 bin kişi işinden oldu
08:02
Netanyahu’nun İran planını Trump bozdu Hedefte nükleer tesisler vardı
Netanyahu'nun İran planını Trump bozdu! Hedefte nükleer tesisler vardı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.10.2026 10:17:17. #.0.2#
SON DAKİKA: Tayland'a giden Türk turistin dikkatini çekti! Bu görüntünün bir nedeni var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei