Türk üniversitesinden yetkililer Gence Devlet Üniversitesi temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika

Türk üniversitesinden yetkililer Gence Devlet Üniversitesi temsilcileriyle bir araya geldi

04.12.2020 10:53
Türk üniversitesinden yetkililer Gence Devlet Üniversitesi temsilcileriyle bir araya geldi, System.String[]

Nişantaşı Üniversitesi, Azerbaycan Devleti'ne destek olmak, Ermenistan'ın uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan insanlık dışı tutumunu ve saldırılarını, başta dünyadaki üniversite rektörlükleri olmak üzere Türkiye'deki büyükelçilikler, yurt içi ile yurt dışındaki düşünce kuruluşları...

Nişantaşı Üniversitesi, Azerbaycan Devleti'ne destek olmak, Ermenistan'ın uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayan insanlık dışı tutumunu ve saldırılarını, başta dünyadaki üniversite rektörlükleri olmak üzere Türkiye'deki büyükelçilikler, yurt içi ile yurt dışındaki düşünce kuruluşları ile paylaşmak için Gence Devlet Üniversitesi ile, ortak senato toplantısı gerçekleştirdi. İki üniversitenin senato üyeleri, toplantıda bir araya geldi.

Senato toplantısı sonrası açıklama yapan Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın, "Tek millet iki devlet söyleminin bir göstergesi olarak; iyi ve kötü günlerde birbirimizin yanında olmak görevimizdir. Bizler her an ve her şartta bu görev ve sorumluluğun bilincinde olmalıyız. Bu kapsamda bir ziyaret gerçekleştirmek üzere ilgili makamlara yaptığımız izin başvurularının onayından sonra, 15 Kasım tarihinde bir heyet olarak Gence kentine gittik. 16 Kasım'da iki üniversitenin temsilci üyelerinin Gence Üniversitesi Senato odasında yüz yüze, diğer üyelerin de video konferans sistemi üzerinden katılımları ile Gence Devlet Üniversitesi ev sahipliğinde bu ortak senato toplantısını gerçekleştirdik" dedi.

TOPLANTININ KONUSU: ERMENİSTAN'IN HAKSIZ İŞGALİ

Senato toplantısının tek gündem maddesinin Ermenistan'ın uluslararası hukuk kurallarını hiçe sayarak sivil halka yönelik insanlık dışı saldırılarının değerlendirilmesi ve dünya kamuoyuna duyurulması olarak belirlendiğini anlatan Prof. Dr. Yalçın,  toplantıda her iki üniversitenin rektörleri ve senatörlerinin konu ile ilgili görüş ve önerilerini dile getirdiklerini ifade ederek; Türkiye Türkçesi ve Azerbaycan Türkçesi ile hazırlanan ve senatörlerin oybirliği ile kabul ettikleri bildirinin her dilde okunarak medya ile paylaşıldığını sözlerine ekledi.

Toplantı sonrasında iki üniversitenin senato üyeleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk'ün de katılımı ile Gence kentinde Ermenistan tarafından füzelerle vurulan ve sivil kayıpların yaşandığı yerleşim yerleri ziyaret ederek taziyelerde bulundu. Ziyarette senatonun toplantısında hazırlanan ortak bildiriyi, Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın ve Gence Devlet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusibov Yusif ?miralı Oğlu okudu.

KARABAĞ ŞEHİTLERİ VE SİVİL ŞEHİTLERİN ÇOCUKLARINA VE YAKINLARINA EĞİTİM BURSU

Üniversite, Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmak için gerçekleştirdiği haklı mücadelesi esnasında şehit olan asker ve sivil Azerbaycan vatandaşlarının çocuklarına ve kardeşlerine burslar tahsis ederek eğitim desteği vereceğini duyurdu. Bu amaçla, üniversiteden bir heyet Azerbaycan Milli Eğitim Bakanı Emin Emrullayev'e bursları takdim etmek üzere Azerbaycan'a gitti. Bu ziyaret ile ilgili olarak Nişantaşı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şenay Yalçın yaptığı açıklamada, "Milli Eğitim Bakanlığı'na sunduğumuz burslar ile sevdiklerini kaybetme travmasıyla mücadele eden bu ailelerin çocuklarıyla eğitim imkanlarımızı paylaşarak; onlara geleceklerini inşa etme yolunda naçizane bir fırsat sunmaktır" ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Yalçın, "Azerbaycan Milli Eğitim Bakanı Emin Emrullayev ile makamında yaptığımız görüşmede, Azerbaycan'da bulunma nedenimizi anlatıp, savaşta şehit olan asker ve sivillerin çocukları ve kardeşlerinin Nişantaşı Üniversitesi'nde eğitim alabilmeleri için tahsis ettiğimiz bursları içeren belgeyi kendisine takdim ettik. Ayrıca Devlet Başkanı adına hazırladığımız 'İlham Aliyev Doktora Bursu' hakkında bilgi verdik. Bakan Emrullayev, savaş ortamında gerçekleştirilen bu ziyaretimizden duydukları memnuniyeti dile getirerek, Azerbaycan'ın dar gününde yanında olmanın manevi desteğinin; bursların maddi değerinin ötesinde bir anlamı olduğunu ifade etti" dedi.


Türk üniversitesinden yetkililer Gence Devlet Üniversitesi temsilcileriyle bir araya geldi

Nişantaşı Üniversitesi, Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türk üniversitesinden yetkililer Gence Devlet Üniversitesi temsilcileriyle bir araya geldi - Son Dakika


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