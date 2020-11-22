Türk ürünleri dünyaya pazarlanacak - Son Dakika

Türk ürünleri dünyaya pazarlanacak

22.11.2020 16:13
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Kurulma aşamasında olan uluslararası alışveriş portalı ile Türkiye'deki ürünlerin Avrupa, ABD, Kanada ve Orta Doğu pazarında online olarak satışa sunulması amaçlanıyor.

Kurulma aşamasında olan uluslararası alışveriş portalı ile Türkiye'deki ürünlerin Avrupa, ABD, Kanada ve Orta Doğu pazarında online olarak satışa sunulması amaçlanıyor.

47 yıldır lojistik ve taşımacılık sektöründe hizmet veren Azure Grup, yabancı ortaklarıyla 250 milyon Euro'luk anlaşma imzalayarak bölgenin en önemli lojistik projelerinden birini hayata geçirdiğini duyurdu. Çin'in tarihi İpek Yolu'nu canlandırmak amacıyla başlattığı "Bir Kuşak, Bir Yol" projesi kapsamında, Grup tarafından ülkedeki 11 noktada toplama ve operasyon merkezinden sevkiyat yapılan bir altyapı kuruldu.

Azure Grup Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Gül, "Tren ve TIR taşımacılık modeli ile dünyanın en büyük lojistik organizasyonu olan bu projeyi hayata geçirdik. Başladığımız günden bu yana iyi bir yol aldık. Şu anda Çin'den 50 ülkeye demir yolu ile taşımacılık yapmaktayız. Avrupa'daki yeni yatırımlarımız ile bundan sonra daha çok e-ticaret alanına yoğunlaşacağız" dedi.

"Alışveriş portalı için çalışmalar sürüyor"

Yeni bir alışveriş portalı üzerinde çalıştıklarını belirten Gül, "Kurulmakta olan uluslararası alışveriş portalımız ile Türkiye'deki ürünleri Avrupa, ABD, Kanada ve Orta Doğu pazarında online olarak satışa sunacağız. Türk ürünlerinin ihracatı, nakliyesi, gümrüklemesi ve teslimatının hızlıca çözümlendiği bir portal olacak" diye konuştu.

"Öğrencilere iş fırsatı oluşturacağız"

Erkan Gül, aynı zamanda dev bir sosyal sorumluluk projesini de hayata geçirdiklerini açıkladı. Proje kapsamında üniversite öğrencileri hem yeni bir kazanç kapısı elde edecek hem de yurtdışında eğitim alma fırsatı bulacak. Yurtdışındaki dört üniversiteyle anlaşma imzaladıklarını belirten Gül, detayları şöyle anlattı: "Türkiye'de istihdamı büyütmek ve özellikle öğrencilerimize iş imkanı sağlamak için son 1 yıldır özel projeler geliştiriyoruz. İlk etapta 500 öğrenciyi, sonrasında her yıl 500 öğrenciyi ailemize katacağız. Uzun zamandır üzerinde çalışmakta olduğumuz sosyal sorumluluk projemizle çok sayıda öğrenci kardeşimize okudukları dönem içerisinde çalışma, gelir elde etme ve iş tecrübesi kazanma fırsatı sunacağız. e-ticaret ve e- lojistiği kapsayacak bu yeni projemiz için ülkemizin önde gelen üniversitelerinden biriyle anlaştık. Aynı zamanda Almanya, Kanada, İngiltere ve İtalya'daki dört ayrı üniversiteyle de anlaşma sağladık. Öğrencilerimiz, son eğitim dönemlerini yurtdışındaki bu okullardan birinde ücretsiz olarak okuyabilecek, böylece yurtdışıdeneyimi kazanmış olacaklar." - İSTANBUL

Türk ürünleri dünyaya pazarlanacak

Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Kanada, Türk, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türk ürünleri dünyaya pazarlanacak - Son Dakika Ekonomi


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