Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla dalış yaptı - Son Dakika

Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla dalış yaptı

BARTIN - Bartın Köksal Toptan Anadolu Lisesi öğretmeni Mustafa Aydınhan Cumhuriyetin 97. yıldönümünü kutlamak ve Azerbaycan'a destek için Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla denize dalış yaptı.

Bartın Köksal Toptan Anadolu Lisesi öğretmeni Mustafa Aydınhan Cumhuriyetin 97.yıldönümü ve Ermenistan tarafından işgal edilen topraklarını geri almak için askeri harekat gerçekleştiren Azerbaycan'a destek amacıyla Türk ve Azerbaycan bayraklarıyla denize dalış yaptı.

Bartın'ın Kurucaşile ilçesinde dalış gerçekleştiren Aydınhan ve arkadaşları o anları videoya kaydederken sosyal medyada paylaşılan video büyük beğeni topladı.

Bayraklarla Karadeniz'in derinliklerine dalış gerçekleştiren 52 yaşındaki Aydınhan, Cumhuriyetin 97. yılını kutlamaktan büyük onur ve mutluluk duyduğunu belirterek, "Dalış yaparken bir yandan Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşunun 97. yıldönümünü kutlamak bir yandan da işgal altındaki topraklarını kurtarmak için Ermenistan'a karşı büyük bir mücadele sürdüren Azerbaycanlı kardeşlerimize desteğimi göstermek istedim. Dalış sırasında destek veren arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşun 97. yıldönümünü kutluyor ve Azerbaycanlı kardeşlerimize de selamlarımızı gönderiyorum." dedi.