Türk ve İranlı sanatçılar aynı sergide buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türk ve İranlı sanatçılar aynı sergide buluştu - Son Dakika

Türk ve İranlı sanatçılar aynı sergide buluştu

6 saat önce

Türk ve İranlı ressamların eserlerinin yer aldığı "Sanatın Ortak Dili ile İran ve Türk Kültürü" karma resim sergisi, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Türk ve İranlı sanatçılar aynı sergide buluştu, System.String[]

Türk ve İranlı ressamların eserlerinin yer aldığı "Sanatın Ortak Dili ile İran ve Türk Kültürü" karma resim sergisi, Gaziosmanpaşa Kültür ve Sanat Merkezi'nde sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Açılışa, sergide eseri bulunan Türk ve İranlı sanatçıların yanı sıra Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Yardımcıları Ahmet Berber ve Ahmet Bülbül katıldı.

Sergi açılışında konuşan Bülbül, İran ve Türkiye'nin kültürel anlamda ortak yönleri bulunduğunu belirterek, sergide 26 sanatçının 36 eseri olduğunu söyledi.

Ressam Sevgi Onur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sergide yer almaktan mutlu olduğunu vurgulayarak, resim sanatıyla 40'lı yaşlarında tanıştığını söyledi.

Onur, son 2-3 yıldır resim sanatının hayatının odak noktası haline geldiğine dikkati çekerek, "Memur olduğum için vakit bulmakta zorlanıyorum ama resim yapmayı çok seviyorum. İşten arta kalan zamanım resimle dolu dolu geçiyor. Daha çok figürler üzerine çalışıyorum. Sergiyi ziyaret eden sanatseverler 3 çalışmamı görebilecekler." dedi.

Ressam Mehdi Ahoorayi ise sergide 10 İranlı, 16 Türk ressamın eserlerinin yer aldığını ifade ederek, "Türkiye ve İran arasında yakın bir kültürel ilişki var. İki ülkede de çok yetenekli ressamlarla tanıştım. Bu sergideki ressamların da hepsi çok yetenekli. Benim de 2 eserim sergileniyor. Gaziosmanpaşa Belediyesine böyle bir fırsatı bize sundukları için teşekkür ederim. Onur ve gurur duyuyorum." diye konuştu.

Sergi, 29 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Gaziosmanpaşa, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 03:26 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haberler.com'un Genel Yayın Yönetmeni Av. Bedia Teymur girişimci kadınlarla buluştu
Son dakika: İran'da koronavirüsden 1 kişi daha öldü, salgındaki ölü sayısı 6'ya yükseldi Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak Yemek artıklarını sokak köpeklerine götüren 4 çalışan işten kovuldu

Son Dakika Haberleri
21:50 Netflix için çekilecek yeni Türk dizisinde Cumhuriyet'in kuruluşu ve Atatürk anlatılacak
21:40 Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur yoğun bakıma alındı
17:41 Murat Boz ve Aslı Enver cephesinde sürpriz gelişme!
17:41 Yeşim Salkım'dan tartışma yaratacak sözler: Kendilerini şarkıcı sanıyorlar
17:26 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy bornozlu paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2020 22:06:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türk ve İranlı sanatçılar aynı sergide buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]