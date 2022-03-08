Türk ve İsrailli iş insanları karşılıklı ticareti artırmayı hedefliyor - Son Dakika
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Türk ve İsrailli iş insanları karşılıklı ticareti artırmayı hedefliyor

08.03.2022 12:17

Türk ve İsrailli iş insanları, iki ülke arasında yüksek rakamlarla devam eden ticaret hacmini, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret etmesiyle daha da ileri seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Türk ve İsrailli iş insanları, iki ülke arasında yüksek rakamlarla devam eden ticaret hacmini, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret etmesiyle daha da ileri seviyeye taşımayı hedeflediklerini belirtti.

Türkiye-İsrail Ticaret Heyeti buluşması, İsrail'in Tel Aviv kentinde gerçekleşti. Burada Türkiye İhracatçılar Meclisi ile İsrail Uluslararası Ticaret Odaları Federasyonu arasında iş birliği mutabakat zaptı imzalandı.

Programa Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Türkiye Cumhuriyeti Tel Aviv Maslahatgüzarı Mehmet Şekerci, İsrail- Türkiye İş Konseyi ve Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gad Shoshan, İsrail Ekonomi ve Sanayi Bakanlığı Avrupa Dairesi Direktörü Ami Levin, İsrail İhracat Enstitüsü Başkanı Ayelet Nahmias-Verbin, İsrail Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn katıldı.

TİM'in paylaştığı rakamlara göre 2021 yılında, Türkiye'nin İsrail'e ihracatı yüzde 35 artışla 6,4 milyar dolara ulaştı.

İsrail ise aynı dönemde Türkiye'ye 2 milyar dolar ihracat yaptı. Türkiye'nin İsrail'e ihracatı, 2022'nin ilk iki ayında, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artarak, 1 milyar 357 milyon dolara ulaştı.

Beraberindeki iş insanlarıyla İsrail'i ziyaret eden TİM Başkanı Gülle, AA muhabirine iki ülke arasındaki ticari ilişkilere dair değerlendirmelerde bulundu.

Gülle, İsrail'de gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye'yi ziyaret etmesiyle oluşacak sinerji ve pozitif havayla her iki ülkenin de ekonomik olarak karşılıklı büyüme imkanını sağlamasını arzu ettiklerini söyledi.

"İhracatı komşularla güçlendireceğiz"

Türkiye'nin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İsrail, akabinde de Mısır ve Suudi Arabistan ile ticari ilişkilerini gerçekleştirecek adımlar atacağını gördüklerini belirten Gülle, "Türkiye'nin yakaladığı ihracat enerjisini, ihracat gücünü, komşularla daha da güçlendireceğiz." dedi.

Gülle, 5 yıl gibi uzun bir aradan sonra 100 Türk firmasının yer aldığı TİM heyetinin İsrail'de 400'den fazla firmayla 1000'den fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, şöyle devam etti:

"İsrail'de yaklaşık 300'den fazla İsrailli iş insanıyla görüşmeler yapacağız. İnanıyorum ki karşılıklı gördüğümüz iş yapma isteği bizi konulan hedeflerin ötesine götürecektir. (Türkiye'nin İsrail'e ihracatı) 6,4 milyar dolar ile bitirdiğimiz geçen yılı, bu yıl 9 milyar dolara doğru götürmek azmindeyiz. Buradaki potansiyeli de her iki ülkenin ticari hacminde gördük. Bunu yakalayacağımıza ve gerçekleştireceğimize inanıyorum."

Siyasi ilişkiler ticareti de geliştirecektir

TİM Başkanı, çelik, kimya, otomotiv, hazır giyim, mücevher, demir, demir dışı madenler gibi sektörleri gıda, tarım gibi sektörlerle desteklemek istediklerini dile getirdi.

İsrail Cumhurbaşkanı'nın uzun bir aradan sonra Türkiye'yi ziyaretinin bu anlamda çok önemli olduğunu vurgulayan Gülle, "Siyasi ilişkilerimizin gelişmesi, ticari ilişkilerimizi daha da güçlendirecektir. Bölge siyasetinin savaştan uzak bir şekilde oluşturulmasında, bölge ticareti, çok olumlu bir altyapı oluşturacaktır." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'nin ihracatının artmasını istiyoruz"

İsrail Uluslararası Ticaret Odaları Federasyonu Başkanı Uriel Lynn de iki iş topluluğu arasındaki dostluğa önem verdiklerini belirterek, "Türkiye'nin İsrail'e ihraç ettiği ürünlerin çeşitlerinin artırılmasını istiyoruz. Bizim ticari denge problemimiz yok. İsrail'in ihraç fazlası var. Bu nedenle bizler ithalata çok açığız." diye konuştu.

Türkiye'nin İsrail'e sağladığı ürün yelpazesinin geliştirilmesinde büyük bir potansiyel bulunduğuna işaret eden Lynn, İsrail'de yapılan düzenlemeyle daha fazla gıda ithalatının önünün açıldığını, Türkiye'den "sebze ve tarımsal ürünlerin ithalatının artmasını istediklerini" belirtti.

Lynn, otomotiv endüstrisi, metal gibi Türkiye'nin güçlü olduğu tüm sektörleri İsrail'de daha fazla görmek istediklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

"İki ülke arasındaki coğrafi yakınlığın doğurduğu büyük bir potansiyel var. Bugün dünyada taşımacılığın maliyetleri çok arttı. Türkiye'den İsrail'e gelecek ürünler, İsrailli iş insanlarını büyük masraflardan kurtaracaktır."

İsrailli iş insanı, Cumhurbaşkanı'nın Türkiye ziyaretine ilişkin ise "Herzog'un ziyareti, iki ülke ilişkileri açısından bir mihenk taşı olacaktır. Türk ticari heyetinin ziyareti, kapsamı, büyüklüğü, çeşitliliğiyle, bu da bir köşe taşıdır. Bizler daha güçlü bir iş birliğini sağlayacak temeli inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Türk ve İsrailli iş insanları karşılıklı ticareti artırmayı hedefliyor
Türk ve İsrailli iş insanları karşılıklı ticareti artırmayı hedefliyor
Türk ve İsrailli iş insanları karşılıklı ticareti artırmayı hedefliyor

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Togo Cumhuriyeti, Türkiye, İsrail, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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