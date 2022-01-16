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TÜRK YAHUDİ TOPLUMU ONURSAL BAŞKANI BENSİYON PİNTO SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

TÜRK YAHUDİ TOPLUMU ONURSAL BAŞKANI BENSİYON PİNTO SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

16.01.2022 15:16

Koronavirüs olan Türkiye Yahudileri Hahambaşı İsak Haleva, törene online olarak eşlik etti.

Koronavirüs olan Türkiye Yahudileri Hahambaşı İsak Haleva, törene online olarak eşlik etti.

Murat DELİKLİTAŞ-Mustafa ESEN/İSTANBUL,(DHA)- TÜRK Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto, Ulus Aşkenaz Musevi Mezarlığı'nda yapılan cenaze töreninin ardından Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi. Koronavirüse yakalanan Türkiye Yahudileri Hahambaşı İsak Haleva, törene online olarak eşlik etti.

Evinde 3 gün önce hayatını kaybeden Türk Yahudi Toplumu Onursal Başkanı Bensiyon Pinto (85), için Ulus Aşkenaz Musevi Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Eşi Eti, oğulları Benjamin ve Hayim Pinto'nun taziye dileklerini kabul ettiği törene, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, eski Başbakan Tansu Çiller, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Burak Elmas, Türkiye Hahambaşılığı Vakfı Başkanı ve Türk Yahudi Toplumu Eşbaşkanı Erol Kohen'in de aralarında bulunduğu çok sayıda isim katıldı.

Koronavirüse yakalandığı için törene evinden online olarak eşlik eden Türkiye Yahudileri Hahambaşı İsak Haleva, Bensiyon Pinto'yla yaklaşık 60 yıl önce tanıştıklarını ifade ederek "O'nunla sanırım 60'ların ortalarında, ben genç ve idealist bir din adamı, O benden birkaç yaş daha büyükse de genç, idealist ve yeni yeni gözde olan bir toplum yöneticisiyken tanıştık. Her konuda aynı fikirde olmadığımız doğrudur ama önünde sonunda her konuda bir uzlaşma zemini bulmayı başardığımız da daha doğruydu. Toplumumuzda nadiren yetişen gerçek yıldızlarındandı. Bir düzen ve disiplin adamı... Kurumları en uygun biçimde örgütlerken, kişilerin potansiyelini isabetle değerlendirip, etrafındakileri en verimli olabilecek bir biçimde çalıştırmayı becerebilen gerçek lider yapılıydı. Kişiliği de, Türkiye'mizin esenliği ve ilerlemesi yolunda olağanüstü gayretler gösteren gerçek bir yurtsever olarak ülkemize ve toplumumuza hizmeti de asla unutulmayacaktır" diye konuştu.

Oğlu Hayim Pinto ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Aslında babam bizi vedaya bayağı bir alıştırmıştı. Aynı bizleri hayata alıştırdığı gibi, insanlığa yardıma alıştırdığı gibi, bizleri vedaya hazırlamıştı. Ağabeyim bunu şöyle yorumladı: 'Gemi yavaş yavaş uzaklaştı. Önce bir müzik sesini duymaz olduk, sonra silüeti flu olmaya başladı. Derken gemi bir karartı halinde süzülmeye devam etti. Ta ki; gemi gözden kaybolana kadar. Birbirimizi duymasak da, birbirimizi görmesek de biz hep iskeledeydik. O'nun da güverteden geriye doğru baktığını her zaman içimizde hissediyorduk. Babam için söylenecek çok şey var. Ama onun için önce iyi insandı demek sanırım doğru olacaktır. Her insan özünde iyidir. Ama şahsi marifetlerle yapılacak iyilik menfaat çakışana kadar iyidir. Babam işte orada da farklıydı. Dürüstlükten, yardımseverlikten asla imtina etmedi.

Bensiyon Pinto, duaların okunmasıyla sona eren törenin ardından Arnavutköy Musevi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

TÜRK YAHUDİ TOPLUMU ONURSAL BAŞKANI BENSİYON PİNTO SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TÜRK YAHUDİ TOPLUMU ONURSAL BAŞKANI BENSİYON PİNTO SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TÜRK YAHUDİ TOPLUMU ONURSAL BAŞKANI BENSİYON PİNTO SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TÜRK YAHUDİ TOPLUMU ONURSAL BAŞKANI BENSİYON PİNTO SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TÜRK YAHUDİ TOPLUMU ONURSAL BAŞKANI BENSİYON PİNTO SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TÜRK YAHUDİ TOPLUMU ONURSAL BAŞKANI BENSİYON PİNTO SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TÜRK YAHUDİ TOPLUMU ONURSAL BAŞKANI BENSİYON PİNTO SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI
TÜRK YAHUDİ TOPLUMU ONURSAL BAŞKANI BENSİYON PİNTO SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

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Bensiyon Pinto, Yahudi, Musevi, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TÜRK YAHUDİ TOPLUMU ONURSAL BAŞKANI BENSİYON PİNTO SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜRK YAHUDİ TOPLUMU ONURSAL BAŞKANI BENSİYON PİNTO SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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