Türk Yapımcı Sundance'den Ödülle Dönüyor

NEW ABD 'de yaşayan Türk yapımcı Mustafa Kaymak'ın New York 'taki bir Türk göçmenin yaşadığı zorlukları anlattığı 12,5 dakikalık kısa filmi "Green", ABD'nin en prestijli film festivallerinden Sundance'de "ABD En İyi Kurgu Kısa Film Jüri Ödülü"ne layık görüldü.Kaymak'ın yapımcılığını üstlendiği ve ana hikayesini kaleme aldığı "Green", ABD'nin Utah eyaletinde devam eden Sundance Film Festivali 'nde "ABD En İyi Kurgu Kısa Film Jüri Ödülü"nü kazandı.Ödülle ilgili duygularını AA muhabirine anlatan Kaymak, Sundance'de ödül almaktan mutlu olduğunu, tüm film ekibi ve yönetmenle gurur duyduğunu belirtti.Kaymak, "Green filmi sinemanın ve bir hikayeye inanmanın, farklı ülkeden ve kültürden insanları bir araya getirmesinin en güzel örneklerinden biri oldu. Filmin yönetmenliğini yapan ve senaryoyu birlikte yazdığımız kişi Meksika kökenli bir Amerikalı, ben Türk'üm, görüntü yönetmenimiz Los Angeles 'tan Hint asıllı birisi, oyuncular Türkiye ve Ortadoğu'dan. Biz göçmenler bir dayanışma ruhuyla kendi hikayelerimize sahip çıkıyoruz, yolculuğumuza sahip çıkıyoruz." ifadelerini kullandı."Ödül, kalıplaşmış normları alt üst etti"Sinema ve tiyatroda Ortadoğu hikayelerinde halen temsiliyet sorunu yaşandığını vurgulayan Kaymak, "Ortadoğu bir savaş alanı, karakterler de klişe bir şekilde kötü insanlar olarak sunuluyor. Ama Green'in bu ödülü alması, kalıplaşmış normları altüst etti. Sundance bu hikayeyi ödüllendirerek aslında sorunun ciddiyetini gündeme getirdi ve çözüm için bir platformun öncülüğünü edeceğini göstermiş oldu." değerlendirmesinde bulundu.Kaymak, Türk sinemasının son 20 yılda yoğunlukla Avrupa 'da büyük başarılar elde etmesine rağmen, Amerika'da henüz çok fazla görünürlük kazanmadığını belirterek "Amerika'da gösterime giren ya da iyi festivallere kabul edilen Türk filmleri bir elin parmağını geçmiyor. Çok uzun bir aradan sonra Tolga Karaçelik 'in Kelebekler ile aldığı ödül bu anlamda çok önemliydi. Biz ABD'de yaşayan Türk sinemacılar için çok kıymetli. Şimdi de Green ödül aldı, çok mutluyuz." dedi.Green filmi, New York'ta yasa dışı olarak bulunan Samet'in (kendisine "Green" diye hitap edilmesini istiyor) bir akşam iş çıkışı ırkçı saldırıya uğraması, ardından diğer göçmenlerle kaldığı evden kovulmasını konu alıyor.Filmin ana hikayesini kendi kaleme alan Kaymak, senaryo için kendi gibi göçmen olan Amerikalı yönetmen Suzanne Andrews Correa ile çalıştı. Filmin yönetmenliğini de Correa üstlendi.