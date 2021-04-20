TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL - Son Dakika

TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL

20.04.2021 09:42

GERÇEK hikayeden esinlenilerek, Türkiye'de çekilen 'Necroman' isimli kısa film, yurt içinde ve dışında düzenlenen festivallerde en filmler arasında gösterildi.

GERÇEK hikayeden esinlenilerek, Türkiye'de çekilen 'Necroman' isimli kısa film, yurt içinde ve dışında düzenlenen festivallerde en filmler arasında gösterildi. Yapımcılığını ve yönetmenliğini Ercan Er'in üstlendiği, başrolünde ise Hülya Diken'in oynadığı film; Southeast Regional Fest'te 'en iyi korku filmi', Creepy Tree Fest'te 'ürkütücü set tasarımı', Monsterflix Awards'ta 'en iyi yönetmen' ve 'en iyi oyuncu', dünyanın en seçkin festivallerinden biri olarak gösterilen Santiago Horror Film Fest'te 'resmi seçki alan film' dahil toplam 20 ödülün sahibi oldu.

Çekimleri İstanbul'da tamamlanan 'Necroman' filminin dünya prömiyeri, Amerika'nın Los Angeles kentinde düzenlenen 'Midsummer Scream Halloween Festival' kapsamında yapıldı. Korku ve gerilim tarzında kısa filmleriyle bilinen yapımcı ve yönetmen Ercan Er'in gerçek hikayeden esinlenerek çektiği film, Southeast Regional Fest'te 'en iyi korku filmi', Creepy Tree Fest'te 'ürkütücü set tasarımı', Monsterflix Awards'ta 'en iyi yönetmen' ve 'en iyi oyuncu', dünyanın en seçkin festivallerinden biri olarak gösterilen Santiago Horror Film Fest'te 'resmi seçki alan film' dahil toplam 20 ödülün sahibi oldu.

'EN İYİ OYUNCULUK' ÖDÜLÜNÜ KAZANDIRDI

Filmin oyuncu kadrosunda Hülya Diken, Bülent Arslan, Emircan Turan, Sude Gerzan, Ahmet Okay, Gazel Yüksel ve Yılmaz Kaya gibi isimler yer alıyor. 12 dakikalık kısa çekim süresi olan film, yurt dışında festivallerde yer almaya devam ediyor.

Başrol oynadığı 'Necroman' filmine 'en iyi oyunculuk' ödülünü kazandıran, dizi, tiyatro ve sinema oyuncusu Hülya Diken; rol aldığı 'Adını Sen Koy', 'O Hayat Benim' ve 'Payitaht Abdülhamid' dizilerindeki performanslarıyla büyük beğeni toplamıştı. Başarılı oyuncu Diken, 'Necroman'ın yanı sıra 'Ceberruh' adlı korku filminde de başrol oynamıştı.

FİLMİN KONUSU

Bir gece Ali'nin evine izinsiz giren kişiler, kız kardeşi ve ablasının ölümüne neden olur. Tüm bu olaylar, yaşanırken, henüz çok küçük olan Ali, onlardan saklanmayı başarabilmiş ancak yaşanan olaylara tanık olmuştur. Ablası tam da ölmeden önce ona 'sus' işareti yaparak saklanmasını istemiştir. Aradan 40 yıl geçtiğinde ise bu yaşananların Ali'de travmaya neden olması ve gerçeklikle bağını gitgide koparması üzerine yaşanan paranormal olay, filmde konu ediliyor. Ali hayatı boyunca susmanın üzerindeki ağırlığıyla mezardan cesetler çıkararak, onları mumyalıyor ve arkadaşlık ediyor.

TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL
TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL
TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL
TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL
TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL
TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL
TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL

Kısa Film, Yönetmen, Türkiye, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

TBMM'den dikkat çeken rapor: Teşvik edici düzenlemeler yapılırsa, Bitcoin pazarından gelir elde edebiliriz TBMM'den dikkat çeken rapor: Teşvik edici düzenlemeler yapılırsa, Bitcoin pazarından gelir elde edebiliriz Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi Kısmi kapanmada ilk hafta geride kaldı! Yüzde 2'lik gerileme kimseyi memnun etmedi Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddiasını sevgilisini Instagram'da takibe alarak yalanladı Hadise, Kaan Yıldırım ile ayrıldığı iddiasını sevgilisini Instagram'da takibe alarak yalanladı Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Uzman isim korkutan gerçeği paylaştı: Bazı varyantlar, PCR testinde bile görünmüyor Uzman isim korkutan gerçeği paylaştı: Bazı varyantlar, PCR testinde bile görünmüyor         
10:21
Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı         
09:49
5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti         
09:37
Canan Kaftancoğlu'nun 128 milyar dolar paylaşımını Aylan bebeğin fotoğrafıyla yapması tepki çekti Canan Kaftancoğlu'nun 128 milyar dolar paylaşımını Aylan bebeğin fotoğrafıyla yapması tepki çekti         
09:26
Ankara merkezli 14 ilde Ankara merkezli 14 ilde "Arsa Avcısı" operasyonu: Aralarında avukat ve kamu görevlilerinin de olduğu 106 kişi gözaltında         
08:53
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı         
08:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: 128 milyar dolarlık rezervin büyük bölümü pandemi döneminde kullanıldı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli: 128 milyar dolarlık rezervin büyük bölümü pandemi döneminde kullanıldı         
05:07
Çaldığı bisiklet ile bir gün sonra olay yerine gelince yakayı ele verdi Çaldığı bisiklet ile bir gün sonra olay yerine gelince yakayı ele verdi         
01:10
Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi         
23:44
Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor Polonya'nın eski Cumhurbaşkanı Walesa, internette iş arıyor         
20:48
ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı         
18:09
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı         
15:13
Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı Acıların en büyüğü! Umutlarla beklediği hastane kapısından, minik oğlunun cansız bedeni ile çıktı         
12:40
Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 10:30:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜRK YAPIMI 'NECROMAN' KISA FİLMİNE ULUSLARARASI ALANDA 20 ÖDÜL - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei