Türk yüksek öğretim sistemi Güney Afrika'da tanıtıldı

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat ve beraberindeki heyet, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Türkiye'deki yüksek öğretim sistemini tanıttı.

Polat, ziyaret kapsamında 19-20 Kasım tarihlerinde düzenlenen "Uluslararası Yükseköğretim Zirvesi"ne katıldıklarını söyledi.

Rektör Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Güney Afrika'daki üniversitelerle görüşmeler yaparak iş birliği imkanlarını konuştuklarını belirterek, "Yükseköğretim Zirvesi'ne Türkiye'den 7 üniversite katılıyor. Türk yüksek öğretim sistemini, buradaki üniversitelere anlattık ve buradaki dünya sıralamasındaki iyi üniversitelerin tecrübelerinden de faydalandık." ifadelerini kullandı.

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden Witwatersrand Üniversitesi ile iş birliği imkanlarının yanı sıra Mevlana programının da tanıtıldığını anlatan Polat, "Nelson Mandela Üniversitesi, Güney Afrika Üniversitesi, Pretoria Üniversitesi, Western Cape Üniversitesi ve Stellenbosh Üniversitesinde ortak konferanslar, öğrenci ve akademisyen değişimleri gibi alanlarda iş birliği imkanlarını ele aldık." diye konuştu.

Polat'a Güney Afrika ziyaretinde, Karabük Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar ve Dış İlişkiler Koordinatörü Oya Önalan da eşlik etti.