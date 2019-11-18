Türkçe terimler üretecekler

'Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı' kapsamında yabancı dil kökenli terimler yerine kullanılabilecek Türkçe terimler üretilecek.

Türk Dil Kurumu (TDK) iş birliği, İstanbul Okan Üniversitesi ve Türkiye Bilişim Derneği katkısıyla; İstanbul Gelişim Üniversitesi (İGÜ) 'Yeni İletişim Ortamlarında Türkçe: Güncel Sorunlar ve Terim Önerileri Çalıştayı'na ev sahipliği yapacak. Çalıştay sonucunda farklı alanların güncel kavram sorunlarıyla ilgili tespitler ortaya konacak ve yabancı dil kökenli terimler yerine kullanılabilecek Türkçe terim önerileri sunulacak.

"BATI DİLLERİNDEN ALINAN TERİMLER KAVRAM KARMAŞASI YARATIYOR"

İGÜ Yeni Medya Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Deniz Akçay, iletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte hem geleneksel alanlarda yeni kavramlar hem de yeni araştırma ve çalışma sahalarının ortaya çıktığını söyledi.

Akçay, "Bu noktada batı dillerinden alınma terimler kullanılmaktadır. Bu da kavram karmaşasına, anlam kazalarına ve bu alanların toplumun diğer kesimlerine tanıtılmasında ifade zorluklarına neden olabiliyor" dedi.

"TÜRKÇE KELİMELER İÇİN BEYİN FIRTINASI YAPACAĞIZ"

Türkçe kelimeler üretmek için beyin fırtınası yapacaklarını söyleyen İGÜ Türk Dili Edebiyatı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Pelin Ekşi ise şöyle konuştu:

"İstanbul Gelişim Üniversitesi Yeni Medya Bölümü, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İstanbul Okan Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü ve Türk Dil Kurumu'nun işbirliği ile düzenlediğimiz çalıştay, yeni iletişim ortamlarını kullanan disiplinlerin ve mesleklerin ilgisi dahilindeki terimlerin Türkçeleştirilmesine yönelik öneriler getirmeyi amaçlıyor. Çalıştay çalışma alanları "Endüstri 4,0 ve Yapay Zeka", "Toplum 5,0", "Dijital İtibar", "Dijital Medya" ve "Siber Güvenlik" olarak tespit edildi. Temel kavramsal sorunları tartışacak ve bu kavramlarla ilgili dilimizde karşılığı olmayan belli başlı terimlerin "Türkçe"sini üretmek için beyin fırtınası yapacağız."

Çalıştay koordinatörlerinden Okan Üniversitesi Uygulamalı Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölüm Başkanı N. Hanzade Uralman:

"Çalıştayda ayrıca TDK Başkanı Gürer Gülsevin, TDK Bilimsel Çalışmalar Md. Uzm. İrem Işıl Altun, TDK Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ayşe İlker, TDK Bilim Kurulu Üyesi ve TDK Güncel Türkçe Sözlük Kolu Üyesi Prof. Dr. Ahmet Günşen gibi birçok isim de çalışma gruplarında dil danışmanı olarak görev alacak" diye konuştu.

Çalıştay, 3 Aralık 2019'da üniversitenin Avcılar Kampüsü Gelişim Tower'da düzenlenecek.