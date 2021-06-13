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Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı sona erdi - Son Dakika

Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı sona erdi

13.06.2021 16:58

Beykoz'da düzenlenen Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı, sona erdi.

Beykoz'da düzenlenen Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı, sona erdi.

İstanbul'da ilk kez düzenlenen GranFondo yarışı Beykoz Belediyesi önünden start alırken, Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy'den geçildi.

82 ve 40 kilometrelik iki kategoride gerçekleştirilen yarışta uzun parkur erkeklerde Muhammed Erkan birinci, Muhammed Yunus Demir ikinci, Serkan Balkan üçüncü oldu.

Uzun parkur kadınlarda Esra Kürkçü Akgönül birinciliği, Ayşegül Gökalp ikinciliği, Gamze Ceyhan da üçüncülüğü elde etti.

Kısa parkur erkeklerde birinciliği Furkan Abdullah Pamukçu aldı. İkinciliği Oğuzhan Taşkan, üçüncülüğü de Ersin Akgün elde ederken, kadınlarda Beste Hepkaradeniz mutlu sona ulaştı. Kübra Nur Pınarak'ın ikinci tamamladığı parkuru Züleyhan Dikbaş üçünü sırada noktaladı.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar verdi.

Aydın: "Yaşamın içine bisikleti dahil etmek istiyoruz"

Organizasyonla ilgili açıklama yapan Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, bisikletin sağlık ve mutluluk kaynağı olduğunu belirterek, "Beykoz enerjisi yüksek bir yerdir. Turkcell GranFondo ile beraber enerjimiz daha da yükseldi. Bu organizasyona destek veren tüm kurumlara teşekkür ediyoruz. Beykoz doğası çok güzel olan, kültürel ve tarihi zenginliği olan bir yer. Bisiklet açısından da elverişli bir yer. İki yıldır farkındalık turları yapıyoruz. Yaşamın içine bisikleti dahil etmek istiyoruz. Kısa mesafelerde işe gidip gelirken bisikleti kullanalım. Zaman zaman bisikleti makam aracı olarak takım elbiseyle kullanıyorum. Spor yapmak için zaman ayırma imkanımız yoksa çalışırken kısa mesafelerde bisiklete bindiğimizde spor yapmış oluyoruz. Böylelikle sağlıklı olacağız, mutlu ve huzurlu olacağız." diye konuştu.

Bisikletin sağlık harcamalarında 50 milyar liralık tasarruf sağlayacağına da değinen Aydın, "Bisiklette her şeye açıksınız. Doğa ile doğadaki canlılar ile iletişime açıksınız. Bisiklet güzel özellikler kazandırıyor. Her şeyi tolere edebiliyorsunuz. İstanbul'da ilk kez GranFondo gerçekleştiriliyor. İlkin burada olması ve devamının burada yapılacak olması benim için mutluluk verici bir olay. Beykozlulardan yetkiyi aldık ve bu anlamlı organizasyonu gerçekleştiriyoruz. Turkcell'e de teşekkür ediyoruz. Amacımız sağlıklı, mutlu, huzurlu bireyler. Türkiye'de aktif nüfusun yüzde 25'i bisiklet kullanmaya başlarsa sağlık ve mutluluğun yanında 50 milyarlık da sağlık harcamalarından tasarruf sağlarız. İnsanların bisiklet kullanmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Turkcell Kurumsal İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ise şunları kaydetti:

"Biz hareketi teşvik ediyoruz. Hareket etmeyi, doğru nefes almayı çok özledik. Çok ciddi bir katılım oldu. Gülen yüzler görmek çok keyifli, bu sinerjiye çok ihtiyacımız var. Biz de Turkcell olarak hayra vesile olacak işler de yapıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerini de hayata geçiriyoruz. Sokağa çıkma yasağı olmadığı zamanlarda belki buranın 20 katı insan olurdu. Tamamen sağlık kurallarına uygun bir şekilde yarışma organize edildi. Sağlık çalışanlarımızın hakkı ödenmez. Pandemi döneminde vefat eden sağlık çalışanlarımızın çocukları için bir sosyal sorumluluk projesi planlandı. Buradaki yarışmacılar onlar için pedala bastılar."

Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı sona erdi
Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı sona erdi
Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı sona erdi
Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı sona erdi

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Bisiklet Yarışı, Bisiklet, İstanbul, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Turkcell GranFondo İstanbul Yol Bisiklet Yarışı sona erdi - Son Dakika Ekonomi


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