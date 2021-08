Turkcell Platinum İstanbul Night Flight 2021 konserleri başladı - Son Dakika

Turkcell Platinum İstanbul Night Flight 2021 konserleri, Star Track Senfoni Orkestrası'nın dinletisiyle başladı.

Turkcell Platinum'un ana sponsorluğunda, Events Across Turkey organizasyonuyla dün akşam Harbiye Cemal Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda düzenlenen konserde, Hakan Şensoy yönetimindeki 60 kişilik senfoni orkestrası, kült olmuş Star Wars, Gladiator, James Bond, Karayip Korsanları, Süperman ve Hayat Güzeldir gibi filmlerin unutulmaz müziklerini çaldı.

Avrupa'nın "En İyi Event Ödülü" etiketine sahip olan etkinliğin konserleri, 31 Ağustos'ta Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda "An Epic Symphony ve Hayko Cepkin" konseriyle devam edecek.

Hayko Cepkin'in senfoni orkestrasıyla yer alacağı konser, aynı zamanda 21 Eylül'de Antalya'da Aspendos Antik Tiyatro'da gerçekleştirilecek.

An Epic Symphony konserleri, ekim ve kasım aylarında da Karsu, Manga, Gaye Su Akyol konserleriyle devam edecek.

Turkcell Platinum İstanbul Night Flight konser serisinde 18 Ekim'de ise Best Of Soundtrack Symphony konseri, Okan Bayülgen'in anlatımıyla düzenlenecek.