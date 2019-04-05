Son Dakika Haberleri: Türkeş Unutulmadı

Türkeş Unutulmadı

1 saat önce

Balıkesir'in Bandırma ilçesinde MHP teşkilatı, Alpaslan Türkeş'in 22. ölüm yıldönümü dolayısıyla lokma dağıttı.

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde MHP teşkilatı, Alpaslan Türkeş'in 22. ölüm yıldönümü dolayısıyla lokma dağıttı. Cuma namazı sonrası Haydar Çavuş Camii yanında yapılan lokma hayrına Bandırmalılar ilgi gösterdiler.

"Başbuğ Alpaslan Türkeş'i kıyamete kadar unutmayacağız ve unutturmayacağız" diyen MHP İlçe Başkanı Yurttaş Bakkal, "Rahmetli başbuğumuz Alpaslan Türkeş'i ölümünün 22. yılında rahmet ve saygıyla anıyoruz. Teşkilat olarak onu anmak, unutmamak ve unutturmamak adına bugün lokma hayranı tertip ettik. Akabinde akşam nazmı sonrasında Haydar Çavuş Camii'nde mevlid-i şerif okunacak. Allah nasip ettiği sürece ülkücü camia Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğini sağlanması noktasında Türk İslam dünyasının mağdur ve mazlumlarını sahip çıkması noktasında da her daim çalışmalarına dün olduğu gibi bugün de devam edeceğiz. Kıyamet kopana kadar bu mücadele devam edecektir" dedi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:14 Kaynak: İHA

Balıkesir, MHP, Alparslan Türkeş, Güncel
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