Turkish Cargo, Çin'e yardım malzemesi taşıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Turkish Cargo, Çin'e yardım malzemesi taşıdı - Son Dakika

Turkish Cargo, Çin'e yardım malzemesi taşıdı

19 dakika önce

Turkish Cargo Çin'e ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, tek kullanımlık eldiven ve dezenfeksiyon şişesi başta olmak üzere birçok tıbbi malzeme taşıdı.

Turkish Cargo, Çin'e yardım malzemesi taşıdı, System.String[]
Turkish Cargo Çin'e ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, tek kullanımlık eldiven ve dezenfeksiyon şişesi başta olmak üzere birçok tıbbi malzeme taşıdı. Dünyanın 126 ülkesine kargo hizmeti sağlayan Turkish Cargo, virüsün yaygınlaşması ve uçuşların iptal edilmeye başlandığı Çin'e 1 Şubat tarihinden bu yana çoğunluğu insani yardım malzemesi ve medikal malzemelerden oluşan tonlarca kargoyu taşımaya devam ediyor.  Atatürk Havalimanı'ndan kalkan 102 ton kapasitesi Boeing 777F kargo uçağı Çin'in Guangzhou kentine ilaç, tıbbi sınıf solunum maskesi, tek kullanımlık eldiven ve dezenfeksiyon şişesi başta olmak üzere birçok tıbbi malzeme taşıdı. İnsani yardım seferini düzenleyen uçağı, Guangdong Eyalet Vali Yardımcısı, Çin hükümet yetkilileri ve Türkiye Cumhuriyeti Guanco Başkonsolosu Mehmet Kurtuluş Aykan karşıladı.


- İstanbul
Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 09:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Koronavirüs sonrası Türkiye'de üretilen bebek ürünlerine talep arttı
Formula 1 Çin Grand Prix'si, koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi Çin Büyükelçisi Li: "Geçerli olabilecek ilaç test edildi, ilacın oluşturulması için çalışmalar... İlker Başbuğ'un başlattığı "FETÖ'nün siyasi ayağı" tartışmasına İsmail Hakkı Pekin'den Erdoğan'a destek geldi

Son Dakika Haberleri
22:08 Gökhan Töre yeni sevgilisiyle ilk fotoğrafını paylaştı
21:27 Aldatıldığını doğrulayan Defne Samyeli'nin eski eşi Eren Talu'nun sözleri ortaya çıktı: Defne beni aldattı
20:09 Hollywood yıldızı Jennifer Aniston, 51. yaşını Interview Dergisi'ne verdiği pozlarla kutladı
19:35 Mine Tugay'ın balkon pozu takipçileri tarafından çok beğenildi
19:15 Şeyma Subaşı Instagram'daki dans paylaşımıyla takipçilerinin beğenisini kazandı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2020 22:17:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Turkish Cargo, Çin'e yardım malzemesi taşıdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]