Türkiye 2'incisi Öğrenci Ödülünü Aldı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle düzenlenen "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Anne, Baba ve Yaşlı Hakları" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan Demir Yanbakar'a ödülünü...

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü sebebiyle düzenlenen "İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Bağlamında Anne, Baba ve Yaşlı Hakları" konulu resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında Türkiye 2'ncisi olan Demir Yanbakar'a ödülünü Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İkinci Başkanı Mesut Kınalı verdi.



Geleceğin teminatı olan çocukların iyi birer insan olarak yetiştirilmesinin önemine vurgu yapan Vali Çakacak, resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında Türkiye 2'ncisi olarak Eskişehir'i gururlandıran Dumlupınar İlkokulu 4'üncü sınıf öğrencisi Demir Yanbakar'ı tebrik etti. Vali Çakacak, "Devlet ve millet olarak insan hak ve özgürlüklerini benimseyerek sahip olduğumuz farklılıkları sevgi, saygı ve hoşgörü ekseninde birer zenginlik olarak görme ve bu değerleri ülkemizi çok daha güçlü kılacak şekilde geleceğe taşıma azim ve kararlılığı içerisindeyiz. Bizim inancımızda, kültürümüzde hakkı korumak, insanlar arasında ayırım yapmamak, farklılıklara saygı duymak öne çıkmaktadır. Devletimiz, tüm vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerden eşit şekilde yararlanması için önemli reformları hayata geçirmeye devam etmektedir" diye konuştu.



"İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturunu kendilerine ilke edindiklerini dile getiren Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İkinci Başkanı Kınalı ise, "İnsan hakları bağlamında bizim özellikle durduğumuz bir husus da ana ve baba hakkıdır. Biz, yaşlılarımızı ailemizin bereketi ve başımızın tacı olarak gördük hep, görmeye de devam edeceğiz. İşte bizler bu yarışmayı çocuklarımızın anne ve baba hakkının önemsemesi, bu değerlerimizin kıymetini daha güzel kavraması ve dede ile ninelerini daha bir sevip, saymaları için düzenledik" ifadelerini kullandı.



Daha sonra Vali Çakacak ve Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu İkinci Başkanı Kınalı, öğrenci Demir Yanbakar'a ödülünü verdi.



Törende; Vali Yardımcısı Aslan Avşarbey, Tepebaşı Kaymakamı Erdinç Yılmaz, Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürü Hakan Cırıt, Dumlupınar İlköğretim Okulu Müdürü Seyit Yıldırım, ödül alan öğrencinin annesi Sibel ve babası Korman Yanbakar da hazır bulundu. - ESKİŞEHİR

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