Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bir sonraki maçını 5 ay sonra oynayacak - Son Dakika

Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bir sonraki maçını 5 ay sonra oynayacak

31.03.2021 10:41
Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bir sonraki maçını 5 ay sonra oynayacak, System.String[]

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki üçüncü maçında ağırladığı Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, dördüncü karşılaşmasını 5 ay sonra oynayacak.

2022 Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'ndaki üçüncü maçında ağırladığı Letonya ile 3-3 berabere kalan A Milli Futbol Takımı, dördüncü karşılaşmasını 5 ay sonra oynayacak.

Milli takım, 5 ay ara verilen Dünya Kupası Elemeleri'ndeki bir sonraki maçında 1 Eylül'de Karadağ'ı konuk edecek. 4 Eylül'de deplasmanda Cebelitarık ile karşılaşacak olan Türkiye, 7 Eylül'de de Hollanda'ya konuk olacak.

Ay-yıldızlı ekip, 8 Ekim'de sahasında Norveç, 11 Ekim'de deplasmanda Letonya, 13 Kasım'da iç sahada Cebelitarık ve 16 Kasım'da dış sahada Karadağ müsabakalarıyla grubu tamamlayacak.

Türkiye ilk 3 maç sonunda 7 puanla lider

Gruptaki en zorlu rakipleri olarak görülen Hollanda'yı İstanbul'da 4-2 ve Norveç'i İspanya'da oynanan maçta 3-0 yenen Türkiye, grubun favori olmayan ekiplerinden Letonya karşısında 3-1 öne geçmesine karşın, sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Letonya beraberliğine rağmen 7 puanla liderlik koltuğunda oturan ay-yıldızlı ekibin hemen ardında 6 puanlı üç takım bulunuyor. Hollanda, Karadağ ve Norveç, 1'er puan geriden milli takımı takip ediyor.

İlk puanını Türkiye deplasmanında alan Litvanya, 1 puanla beşinci sırada yer alırken, son sıradaki Cebelitarık'ın ise puanı bulunmuyor.

Üç maçta 3,33 gol ortalaması

Türkiye, ilk üç maç sonunda skor üretmekte sıkıntı yaşamadı ve Hollanda'ya 4, Norveç ile Letonya'ya da 3'er gol attı.

Üç maçta 10 kez fileleri havalandıran Türkiye, 3,33'lük gol ortalaması yakaladı.

Ay-yıldızlı ekibin 10 golünün 4'ü Burak Yılmaz'dan geldi. Hakan Çalhanoğlu ve Ozan Tufan ikişer gol atarken, Kenan Karaman ve Çağlar Söyüncü de birer gol sevinci yaşadı.

Milliler, 3'ü Letonya'dan olmak üzere bu karşılaşmalarda kalesinde ise 5 gol gördü.

Milli heyecana 57 gün ara

Dünya Kupası Elemeleri'nde dördüncü maçını beş ay sonra oynayacak ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında 57 gün sonra oynayacağı özel maçla sahaya dönecek.

Milli takım Mayıs ayında Antalya'da iki hazırlık maçı yapacak. Milliler, 27 Mayıs Perşembe günü Alanya Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Azerbaycan, 31 Mayıs Pazartesi günü de Antalya Stadı'nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak.

Türkiye, 11 Haziran'da başlayacak Avrupa Şampiyonası'nda ise A Grubu'nda İtalya, İsviçre ve Galler ile mücadele edecek. Ay-yıldızlı ekip, turnuvanın açılış maçını ev sahiplerinden İtalya ile oynayacak.

2022 Dünya Kupası, Dünya Kupası, Letonya, Türkiye, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde bir sonraki maçını 5 ay sonra oynayacak - Son Dakika Spor


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