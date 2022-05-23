Türkiye 4 ayda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi

Türkiye 4 ayda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı

23.05.2022 11:05
Türkiye 4 ayda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı

Türkiye'yi bu yılın ocak-nisan döneminde toplam 8 milyon 885 bin 876 kişi ziyaret etti.

Türkiye'yi bu yılın ocak-nisan döneminde toplam 8 milyon 885 bin 876 kişi ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 2022'nin ilk 4 aylık döneminde ülkeye gelen ziyaretçilerin 7 milyon 477 bin 47'sini yabancılar oluşturdu. Yurt dışı ikametli vatandaşların sayısı ise 1 milyon 408 bin 829 oldu.

Bu yıl ocak-nisan döneminde ağırlanan yabancı ziyaretçi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 172,51 arttı.

Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, yılın 4 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine göre Almanya yüzde 339,81 artışla birinci, Bulgaristan yüzde 325,55 artışla ikinci, İran yüzde 236,77 artışla üçüncü sırada yer aldı. İran'ı sırasıyla Rusya Federasyonu ile İngiltere izledi.

Nisan artışı yüzde 225

Türkiye'ye nisan ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı ise bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 225,59 artarak 2 milyon 574 bin 423 oldu.

Nisanda en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 630,34 artış ile Almanya birinci, yüzde 442,04 artış ile Bulgaristan ikinci, yüzde 1446,83 artışla İngiltere üçüncü sırada yer aldı.

İngiltere'yi İran ve Rusya Federasyonu izledi.

YORUMLAR
500
Apple Music için bir zam daha kapıda! Apple Music için bir zam daha kapıda! Çin'in Posta Sektörünün Geliri Ocak-Nisan Döneminde Arttı Çin'in Posta Sektörünün Geliri Ocak-Nisan Döneminde Arttı
Kaynak: AA

Türkiye, Nisan, İran, Ocak, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye 4 ayda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı - Son Dakika


Son Dakika
10:01 Kira artışlarıyla ilgili yeni düzenleme geliyor! Hükümet harekete geçti
10:33 Teşkilat dizisinde dün akşam neler yaşandı? Yıldırım, Şirket'in elinden kurtulabildi mi?
10:31 Kırıkkale'de yapılan kazıda Anadolu'nun en eski saraylarından biri keşfedildi, dünyanın en eski cam şişesi bulundu
10:25 Düğün yapan Demet Evgar, bekar kadınlara çiçek atmak yerine mesir macunu dağıttı
10:17 Memur ve emeklinin temmuzda alacağı zam tutarı belli oluyor: Yüzde 40'u bulacak
10:16 Tıbbi yeterliliği olmayan sünnetçi 4 yaşındaki çocuğun cinsel organının yarısından fazlasını kesti
10:13 Merkez Bankası yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 57,92'ye, dolar tahminini ise 17,57'ye yükseltti
10:06 Henüz nesli tükenmiş sayılmayan 500'den fazla "kayıp" hayvan türü var
10:01 Halkalı-Bahçeşehir seferleri başladı: 13,5 kilometrelik mesafede yolculuk 22 dakika sürecek
09:58 Firari FETÖ'cü eski futbolcu Arif Erdem, 1,5 yıl sonra New York'ta görüntülendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2022 11:11:34. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye 4 ayda yaklaşık 9 milyon ziyaretçi ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement