Türkiye Acil Tıp Derneğince Erciyes'te çığ eğitimi verildi - Son Dakika

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) bünyesinde kurulan Doğa Tıbbı Çalışma Grubu tarafından çığ felaketine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Erciyes Dağı'nda eğitim düzenlendi.

Eğitimde acil tıp uzmanı ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik ekibe önlemler, doğada hayatta kalma becerisi, arama-kurtarmanın ilkeleri, hipotermi hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

TATD Doğa Tıbbı Çalışma Grubu eğitmeni Feridun Çelikmen, yaptığı açıklamada, Uludağ ve Van'da yaşanan can kayıplarının ardından farkındalık oluşturmak için eğitim düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Kış mevsiminde dağda kaybolma ve çığın son zamanlarda gündemde olduğunu belirten Çelikmen, "Türkiye Acil Tıp Derneği olarak Kayseri'de eğitim kampı düzenledik. İlk defa böyle bir kamp yapıyoruz. Teorik eğitimlere dün başladık, bugün de pratiklerle devam edeceğiz." dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi ve Doğa Tıbbı Çalışma Grubu kurucularından İsmail Altıntop da Kayseri ve Erciyes'te önemli bir faaliyeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 10 eğiticiye eğitim verileceğini anlatan Altıntop, "Bu eğiticiler Türkiye'de birçok kişiyi eğitecekler. Bu alanda her türlü bilgiye sahip olacaklar. Bu etkinlik ilk ama bundan sonra da bu faaliyetlere Erciyes'in ev sahipliği yapmaya devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ise Erciyes Kayak Merkezi'nin ön plana çıktığı en önemli hususlardan birinin de güvenlik tedbirleri olduğunu vurguladı.

Güvenlikle alakalı her türlü eğitim faaliyetine açık olduklarını ve destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Cıngı, "Sektörde lider kayak merkezi olarak olmazsa olmazımız güvenlik. Türkiye'de kasksız kayak yapılmayan tek dağ Erciyes. Güvenlikle alakalı birçok tedbiri almakla yetinmiyoruz ayrıca geleceğe yönelik bütün dağlarımıza emsal teşkil etmesi açısından arama kurtarma, ilk yardım gibi konularda da bir liderlik üstlenmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.