Türkiye Acil Tıp Derneğince Erciyes'te çığ eğitimi verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Türkiye Acil Tıp Derneğince Erciyes'te çığ eğitimi verildi - Son Dakika

Türkiye Acil Tıp Derneğince Erciyes'te çığ eğitimi verildi

6 saat önce

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) bünyesinde kurulan Doğa Tıbbı Çalışma Grubu tarafından çığ felaketine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Erciyes Dağı'nda eğitim düzenlendi.

Türkiye Acil Tıp Derneği (TATD) bünyesinde kurulan Doğa Tıbbı Çalışma Grubu tarafından çığ felaketine karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Erciyes Dağı'nda eğitim düzenlendi.

Eğitimde acil tıp uzmanı ve akademisyenlerden oluşan 10 kişilik ekibe önlemler, doğada hayatta kalma becerisi, arama-kurtarmanın ilkeleri, hipotermi hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler verildi.

TATD Doğa Tıbbı Çalışma Grubu eğitmeni Feridun Çelikmen, yaptığı açıklamada, Uludağ ve Van'da yaşanan can kayıplarının ardından farkındalık oluşturmak için eğitim düzenlemeye karar verdiklerini söyledi.

Kış mevsiminde dağda kaybolma ve çığın son zamanlarda gündemde olduğunu belirten Çelikmen, "Türkiye Acil Tıp Derneği olarak Kayseri'de eğitim kampı düzenledik. İlk defa böyle bir kamp yapıyoruz. Teorik eğitimlere dün başladık, bugün de pratiklerle devam edeceğiz." dedi.

Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi ve Doğa Tıbbı Çalışma Grubu kurucularından İsmail Altıntop da Kayseri ve Erciyes'te önemli bir faaliyeti gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını aktardı.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen 10 eğiticiye eğitim verileceğini anlatan Altıntop, "Bu eğiticiler Türkiye'de birçok kişiyi eğitecekler. Bu alanda her türlü bilgiye sahip olacaklar. Bu etkinlik ilk ama bundan sonra da bu faaliyetlere Erciyes'in ev sahipliği yapmaya devam edeceğine inanıyoruz." diye konuştu.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Murat Cahid Cıngı ise Erciyes Kayak Merkezi'nin ön plana çıktığı en önemli hususlardan birinin de güvenlik tedbirleri olduğunu vurguladı.

Güvenlikle alakalı her türlü eğitim faaliyetine açık olduklarını ve destek vermeye devam edeceklerini dile getiren Cıngı, "Sektörde lider kayak merkezi olarak olmazsa olmazımız güvenlik. Türkiye'de kasksız kayak yapılmayan tek dağ Erciyes. Güvenlikle alakalı birçok tedbiri almakla yetinmiyoruz ayrıca geleceğe yönelik bütün dağlarımıza emsal teşkil etmesi açısından arama kurtarma, ilk yardım gibi konularda da bir liderlik üstlenmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Acil Tıp Derneğince Erciyes'te çığ eğitimi verildi

Kayseri, Erciyes, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 04:05 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ege'nin ayakkabı ihracatı yıla rekorla başladı
TESK Başkanı Palandöken: Dizi, film ihracatındaki başarı avantaja çevrilmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Macron'a Hafter tepkisi: Libya'yı 11 kez bombalayan adamı davet ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan telefonda parti üyesi ile görüştü, salonda kahkaha tufanı koptu

Son Dakika Haberleri
20:50 Merakla beklenen Survivor'ın 1. bölüm fragmanı yayınlandı
20:37 Ünlü oyuncu Can Yaman, Survivor'dan gelen sunuculuk teklifine olumsuz yanıt verdi
20:05 Ünlü sunucu Burcu Esmersoy anoreksiya hastalığına yakalandı
15:41 Güldür Güldür Show çıkışı saldırıya uğradılar!
15:41 İşte Burçin Terzioğlu'nun yeni sevgilisi!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2020 22:43:03. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye Acil Tıp Derneğince Erciyes'te çığ eğitimi verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]