Türkiye Alzaymır Derneği Kayseri Şubesinden tanıtım standı - Son Dakika
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Türkiye Alzaymır Derneği Kayseri Şubesinden tanıtım standı

19.03.2022 14:47
Türkiye Alzaymır Derneği Kayseri Şubesinden tanıtım standı

Türkiye Alzaymır Derneği Kayseri Şubesi, hastalığı anlatmak için bir alışveriş merkezinde stant açtı.

Türkiye Alzaymır Derneği Kayseri Şubesi, hastalığı anlatmak için bir alışveriş merkezinde stant açtı.

Melikgazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin girişine stant açan dernek üyeleri, alzaymır hastalığından korunmanın ve riskleri azaltmanın önemini anlattı.

Şube Başkanı ve Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Gültekin, AA muhabirine, hastalıkla ilgili doğru bilgileri paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Alzaymırın yaş ilerledikçe arttığına dikkati çeken Gültekin, 65 yaşında hastalığın görülme olasılığının yüzde 5-6 olduğunu belirtti.

Hastalığın risk faktörlerinden bahseden Gültekin, şeker hastalığı, hipertansiyon. obezite, spor yapmamak ve işitme kaybı gibi durumların alzaymıra yakalanmayı artırdığını dile getirdi.

Önlem alarak alzaymıra yakalanma riskinin azaltılabileceğine değinen Gültekin, sigara, sosyal izolasyon, depresyon gibi durumlardan kaçınılması gerekliliğine dikkati çekti.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Alzaymır Derneği Kayseri Şubesinden tanıtım standı - Son Dakika


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