Türkiye Avukat Spor Oyunları'nın kuraları çekildi

Türkiye Barolar Birliğince (TBB) 2 yılda bir düzenlenen ve 16'ncısı Samsun'da yapılacak Türkiye Avukat Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Oyunları'nın müsabaka kuraları çekildi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü OMÜ Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Avukat Spor Oyunları kokteyl ve kura çekim töreninde konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Genel Saymanı Sabri Erdal Güngör, TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'nun önemli bir toplantısının çıkmasında dolayı Samsun'a gelemediğini, selamları olduğunu söyledi.

Türkiye Avukat Spor Oyunları'nın geleneksel hale geldiğini belirten Güngör, "Bu defa farklı bir özelliği var. İlk kez valilik organizasyonu içine alındı. Bu nedenle bu ilki gerçekleştiren Samsun Valimize özel teşekkürlerimizi sunmak istiyoruz. Spor organizasyonları mesleki dayanışmanın alt başlıkları altında asıl olan sosyal dayanışmayı da geliştiren kavramlar. Bu çok önem veriyoruz. Bölgeler arası sosyal akıcılığı hızlandırıyor. Kültür alış verişini geliştiriyor. Bu nedenle bu tip spor organizasyonlarına özel bir anlam ve önem veriyoruz. Bin 300 meslektaşımız yarışacak. Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Ben sporcunun zeki, çevik ve ahlaklısını severim' görüşü bizim meslektaşlarımıza tam da denk düşmekte. O anlayış içerisinde yarışacaklar." dedi.

Sporun dostluk, kardeşlik için yapıldığını kaydeden Samsun Barosu Başkanı Kerami Gürbüz ise, "Avukatlık gibi çok stresli ve çok çekişmeli bir mesleğin mensuplarının birbirleri arasındaki dayanışmanın pekişmesi için yapılır. Bu oyunlarında bu anlayış ve bu kapsam içinde gerçekleşeceğine hiç bir şüphem yok." ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da avukat ve sporcuları Samsun'da ağırlamaktan onur duyduğunu kaydederek tüm takımlara başarılar diledi.

Konuşmaların ardından Büyük Önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkışının ve Milli Mücadele'nin 100. yılı nedeniyle Samsun'da düzenlenen oyunlarda, futbol, basketbol, voleybol, tenis, yüzme, masa tenisi ve satranç olmak üzere 7 farklı branşta gerçekleştirilecek müsabakaların kuraları çekildi.

23-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen müsabakalara bin 300 sporcu katılacak.