Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakü'de Türkiye- Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısına katıldı. Oktay ile Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.