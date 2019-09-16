Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakü'de Türkiye-Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 16.09.2019 01:37 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bakü'de Türkiye- Azerbaycan 8. Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısına katıldı. Oktay ile Azerbaycan Başbakanı Nevruz Memmedov ile heyetler arası görüşmelere başkanlık etti.
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