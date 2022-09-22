Bakü'de Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu ve Fuarı başladı

Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu ve Fuarı, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de başladı.

Fuarın açılışına, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev, iki ülkenin sağlık sektörünün önde gelen isimleri ve çok sayıda davetli katıldı.

İstiklal Marşı ve Azerbaycan Milli Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlikte konuşan Koca, Türkiye ve Azerbaycan'ın "Bir millet, iki devlet" şiarı ile hareket eden ve kardeşlikten de öte karşılıklı duygular barındıran, bölgesinde giderek etkinliklerini arttıran iki önemli güç merkezi olduğunu söyledi.

Bakan Koca, bu iş birliğinin sadece sözde değil, fiiliyatta da ne kadar gerçek olduğunu son günlerde yaşanan olaylarla bir kez daha tecrübe ettiklerini belirterek sağlık alanında Azerbaycan'la birlikte gidilecek çok hedefleri ve başarılacak çok işleri olduğunu vurguladı.

Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı olarak hem Kovid-19 salgını döneminde hem de 44 gün süren Karabağ muharebesinde Azerbaycan'la yakın iş birliği içerisinde olduklarını hatırlatan Koca, Türkiye-Azerbaycan Sağlık İş Forumu ile iki ülkede sağlık alanında faaliyet gösteren kamu ve özel sektör temsilcilerini bir araya getirerek var olan potansiyelin arttırılmasının hedeflendiğini ifade etti.

Koca, Azerbaycan'daki Türk yatırımlarının 12 milyar doları geçtiğini, Türkiye'deki Azerbaycan yatırımlarının ise 20 milyar doların üzerinde, ikili ticaret hacminin ise 5 milyar dolar civarında olduğunu, Sağlık İş Forumu gibi etkinliklerin cumhurbaşkanlarının belirlediği 15 milyar dolarlık hedefe katkı sağlayacağına inandığını belirterek "Bu tür etkinliklerin, önümüzdeki yıllarda sadece Türkiye ve Azerbaycan'ın katılımıyla değil, Türk Devleti Teşkilatının üyeleri olan Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan ve Macaristan ile Türkçe konuşulan diğer ülkeleri de içine alacak şekilde genişletilmesini öneriyorum. Bu kapsamda, Bakanlığıma bağlı özel bir şirket statüsünde olan Uluslararası Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi (USHAŞ), Bakanlıklarımız koordinasyonlarında yürütülecek benzer faaliyetlerde önemli bir ticari organizasyon görevi üstlenebilir." diye konuştu.

Azerbaycan Sağlık Bakanı Musayev de her alanda olduğu gibi sağlık alanında da Türkiye ve Azerbaycan'ın çok iyi ilişkiler içerisinde olduğunu söyledi.

Salgın ve 2. Karabağ Savaşı'nda Türkiye'den sağlık alanında Azerbaycan'a yapılan desteklerden bahseden Musayev, Azerbaycanlı gazileri tedavi eden Türk doktorlara teşekkür etti.

Musayev, Türkiye'nin tecrübesinden faydalandıklarını ve ilişkileri daha da geliştirme kararlılığı içerisinde olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından Koca ve Musayev, fuarı gezerek yetkililerden bilgi aldı.