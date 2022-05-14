Türkiye Büyükelçisi Güney Enbar'da - Son Dakika
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Türkiye Büyükelçisi Güney Enbar'da

14.05.2022 09:52
Türkiye Büyükelçisi Güney Enbar'da

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Enbar vilayetini ziyaret ederek, Vali Ali Ferhan Duleymi ile görüştü.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Enbar vilayetini ziyaret ederek, Vali Ali Ferhan Duleymi ile görüştü.

Türkiye'nin Irak'ın çeşitli alanlarında ve Enbar'daki kalkınma projelerine imza atmak istediğini ifade eden Güney, "Bizim yatırım alanlarındaki şirketlerimizden iyi şekilde istifade edebilirsiniz. Biz, sizinle her türlü işbirliğine hazırız." dedi.

Enbar'a iş dünyasından temsilcilerle geldiklerini ifade eden Güney, ticaret ve yatırım alanlarında iş birliği projelerini geliştirmekten yana olduklarını vurguladı.

Büyükelçi Güney, Bağdat'taki inşaat ve alt yapı gelişmelerinde de Türk şirketlerinin katkısının bulunduğunu söyledi.

"Türkiye'den faydalanmak istiyoruz"

Vali Duleymi, Türk şirketlerinin vilayete çok zor şartlarda girdiğini aktararak, "Yerel hükümet olarak girişlerini kolaylaştırdık ve değerlendirmek istedik bunda da başarılı oldular. Enbar'daki projelerde Türk şirketlerini her zaman davet etmeye açığız. Sanayi ve inşaat alanındaki Türkiye'nin rolü ve tecrübelerinden istifade etmek istiyoruz. Biz, siyasi irade olarak aldığımız karar sonucunda Türkiye'den faydalanmak istiyoruz." diye konuştu.

Gelecekte Türkiye ile iş birliği vizyonunun geliştirileceğini ve Türk şirketlerine Enbar'da daha fazla yatırım alanı açacaklarını vurgulayan Vali Duleymi, Enbar'dan çok sayıda kişinin seyahat için Türkiye'yi tercih ettiğini ve vilayetteki Türk vize şirketinin açılışının da önemli olacağını sözlerine ekledi.

Enbar Valisi Duleymi, vilayette enerji alanında da Türkiye ile iş birliğini geliştirmek istediklerini dile getirdi.

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Güney'in, Enbar'da Türk vizesi başvuru şirketinin açılışını yapması bekleniyor.

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Türkiye, Bağdat, Türk, Irak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Büyükelçisi Güney Enbar'da - Son Dakika


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