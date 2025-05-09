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Türkiye Çalışmaları Kürsüsü Açıldı

Egemen Bağış, İspanya'daki açılışta Türkiye'nin AB üyeliğinin önemini vurguladı.

09.05.2025 13:30
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(ANKARA) - İspanya'nın en köklü üniversitelerinden Madrid Complutense Üniversitesi'nde "Türkiye Çalışmaları Kürsüsü"nün açılış törenine katılan eski AB Bakanı Egemen Bağış, "Artık Avrupa'nın ulusal çıkarlar üzerinden değil, ortak değerler ve gelecek nesiller adına kararlar alma zamanı geldi. Kısa vadeli siyasi hesapları değil, uzun vadeli stratejik vizyonu konuşmamız gerekiyor. Bu yüzden Türkiye'nin AB üyeliği her zamankinden daha önemli, daha anlamlı ve daha stratejik bir konudur. Bu noktada İspanya'nın verdiği desteği çok kıymetli buluyoruz" dedi.

Türkiye Çalışmaları Kürsüsü'nün çalışmalarını yürüteceği Sosyal ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde düzenlenen açılış törenine eski AB Bakanı Egemen Bağış, Türkiye'nin Madrid Büyükelçisi Nüket Küçükel Ezberci, Avrupa Parlamentosu Milletvekili ve AP Türkiye Daimi Röportörü Nacho Sanchez Amor'un da aralarında olduğu davetliler katıldı.

Bağış yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin Avrupa Birliği ile üyelik sürecinde en kritik başlıklar 23'üncü ve 24'üncü fasıllardır. Ancak ne yazık ki siyasi konularla ilgili tüm fasıllar bloke edilmiş durumda. Bize açılış kriterlerini belirtmeden, 'ödevinizi yapın' diyorsunuz. Türkiye'nin Müslüman kimliğini sürekli vurguluyorsunuz. Oysa Türkiye ilk başvurusunu yaptığında da, aday ülke statüsü aldığında da, müzakerelere başladığında da Müslümandı. Bu değişmedi. Tam aksine, Türkiye'nin Müslüman kimliği ile demokrasi kültürünü bir arada yaşatabilmesi, Avrupa Birliği'nin aslında sahip çıkması gereken çok önemli bir değer. Artık Avrupa'nın ulusal çıkarlar üzerinden değil, ortak değerler ve gelecek nesiller adına kararlar alma zamanı geldi. Kısa vadeli siyasi hesapları değil, uzun vadeli stratejik vizyonu konuşmamız gerekiyor. Bu yüzden Türkiye'nin AB üyeliği her zamankinden daha önemli, daha anlamlı ve daha stratejik bir konudur. Bu noktada İspanya'nın verdiği desteği çok kıymetli buluyoruz" dedi. Bağış, şunları kaydetti:

"Stratejik fırsatlar sunacaktır"

"Bu girişimin, iki büyük ülke arasındaki mükemmel ilişkilere katkı sağlayacağına şüphe yoktur. Yeni kurulan bu kürsünün öğrencileri tarafından yürütülecek akademik çalışmaların özellikle Türkiye–AB ilişkileri ve Türk–İspanyol ilişkilerine getireceği katkı ve perspektifleri büyük bir heyecanla bekliyoruz. Kürsü, Türkiye ile İspanya arasında yeni fikirlerin, projelerin ve iş birliği alanlarının doğmasına da katkı sunacaktır. Türk firmalarının Güney Amerika'ya, İspanyol firmalarının da Türk dünyasına açılması açısından bu kürsü çalışmaları stratejik fırsatlar sunacaktır."

Kaynak: ANKA

Uluslararası İlişkiler, Egemen Bağış, Diplomasi, Politika, Türkiye, İspanya, Eğitim, Güncel, Madrid, Son Dakika

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