Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü - Son Dakika

Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü

20.10.2020 17:18

Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü Onun adı artık 'Lazize' Soyu tehlikede olan kuş türleri arasında yer alan ve en son 2013 yılında Konya'da kendini gösteren Yakalı Toy, 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü Kedilerin saldırısında son...

Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü

Onun adı artık 'Lazize'

Soyu tehlikede olan kuş türleri arasında yer alan ve en son 2013 yılında Konya'da kendini gösteren Yakalı Toy, 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü

Kedilerin saldırısında son anda kurtarılan kuşun Kazakistan'daki bir üretim çiftliğinden doğaya bırakıldıktan 2 gün sonra Trabzon'a geldiği tespit edildi

Yaralı Yakalı Toy'a 'Lazize' ismi konuldu

TRABZON - Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği tarafından kırmızı listeye alınan ve Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra bu kez kendini Trabzon'da gösterdi. Kedilerin saldırısında son anda kurtarılan kuşun Kazakistan'dan 2 günde Trabzon'a geldiği tespit edilirken, Yakalı Toy'a 'Lazize' ismi konuldu.

Anadolu'da nesli tükendiği düşünülen ve 1912 yılında Kars'ta, 2013 yılında da Konya'nın Karapınar ilçesi yakınlarında görülen Yakalı Toy, 7 yıl aradan sonra kendisini Trabzon'da gösterdi. Akçaabat ilçesinde Sinan Kalkışım isimli vatandaş kedilerin saldırısından son anda kurtardığı kuşu bir akşam evinde muhafaza ederek doğa fotoğrafçısı arkadaşına haber verdi. Bazı doğa fotoğrafçıları tarafından yapılan incelemenin ardından kuşun Yakalı Toy olduğu anlaşıldı. Bitkin halde bulunan kuş için harekete geçen doğa fotoğrafçıları Milli Parklar İl Müdürlüğü ekiplerine durumu bildirdi. Nesli tükendiği bilinen kuşun veteriner hekim gözetiminde kontrolü yapılırken, kuşun bakımını ise doğa fotoğrafçısı Hakan Kahraman üstlendi.

Kuş dedektifi Hatay'dan görmeye geldi

Trabzon'da Yakalı Toy'un bulunduğunu duyarak, Hatay'dan kente gelen kuş dedektifi Emin Yoğurtçuoğlu, kuşun üzerinde vericiyi inceledi. Yakalı toyun Kazakistan'dan 2 gün önce bir üretim çiftliğinden doğaya bırakıldığı tespit edildi. 'Lazize' ismi konulan yaralı Yakalı Toy tedavisinin ardından tekrar doğaya salınacak.

Kuşla ilgili bilgi veren Kuş Gözlemcisi ve Yaban Hayatı Uzmanı Emin Yoğurtçuoğlu, Yakalı Toy'un dünya çapında soyları ciddi anlamda azalmış bir tür olduğunu belirterek "Türkiye'de aslında çok bulunmayan bir kuş. 1900'lerin başında soyu tükenmiş. 2012-2013 yılları arasında bir birey Konya'da görülmüş. Onun dışında Türkiye'de kaydı yok. Normalde Orta Asya'da yaşayan Arap Yarımadasında veya Hindistan'a doğru giden bir göçmen tür. Bize gelmesinin birkaç sebebi olabilir. Ama her şeyden önemlisi kuş doğada büyüyen ve hareket eden bir kuş değil. Kazakistan'daki üretim çiftliğinde doğaya uygun bir şekilde yetiştirilip doğaya bırakılmış. Kuş radyo vericisi ile uydudan takip ediliyor. Bunu yapanlar Birleşik Arap Emirlikleri'nden. Kuşun kışları en çok gidip avlandığı yer. Kazakistan'da ve Abu Dabi'de çiftlikle yakalı toyların tekrar sayılarının arttırılarak doğaya tekrar dönebilmesi için çalışıyorlar. Dünya çapında soyları hassas durumda. Tehlikeye girme ihtimali var. Milli Parklarla iletişim halindeyiz. Kuşun nereden geldiğine dair bilgilere de ulaştık. Kazakistan'da Akdağ denilen Hazar Denizi kıyısından bırakılmış. Oradan buraya 2 günde gelmiş. Buraya doğru gelmesinden dolayı onlarda çok şaşırdılar. Bu dişi bir kuş" dedi.

İsmine 'Lazize' koydular

Yakalı toyun ismini Lazize koyduklarını dile getiren Yoğurtçuoğlu, "Adı ne diye sorduk üzerinde kimlik gibi rakamlar var. Adı rakam ve harflermiş. Adını siz koyun dediler biz de 'Lazize' koymaya karar verdik. Kuşun tedavisi ve bakımı yapıldıktan sonra Karadeniz kıyısına bırakmayı düşünmüyoruz. Karadeniz kıyısı onun için doğru bir yaşam alanı değil. Daha uygun olarak güneyde bir yere bırakılması düşünülüyor. Umarım ki güçlenerek hayata geri döner. 7-8 sene önce Konya'da görüldü. Onun dışında Türkiye'de en son 1912'de Kars'ta görüldüğü yönünde kaydı var. Konya'da kuşun salındıktan sonra öldüğünü biliyoruz. Ama net bir bilgi alamamıştık. Bu bir çöl kuşu. Üzerindeki tüylere bakarsanız tam bir çöl kamuflajı var. Kuş her türlü şeyle besleniyor. Hem etçil, hem otçul" şeklinde konuştu.

"Çok güçsüz düşmüş"

Yakalı Toy'un bakımına üstlenen doğa fotoğrafçısı Hakan Kahraman, "Kuş bulunduğunda uçması engel bir durum yoktu ancak çok yorgun düşmüştü. Ben gönüllü olarak bu kuşu beslenebileceğimi söyledim. Onlarda izin verdiler. Kuş 2 gündür bende. Veteriner hekimi gözetiminde kuş şuanda kendisi beslenebilir durumda. Ama en az 3-4 gün daha bakıma ihtiyacı var. Çok güçsüz düşmüş. Vücudunda hiç yağ yok. Milli parkların uygun gördüğü bir yerde kuşumuzu inşallah doğaya salacağız" ifadelerini kullandı.

"Kedilerin saldırısında uğramış"

Doğa fotoğrafçısı Taner Şeremit de, kuşun kedilerin saldırısına uğradığını vurgulayarak "Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. Akçaabat'tan Sinan Kalkışım diye bir arkadaşımız kuşu tesadüfen görüyor. Kedilerin saldırısında uğramış. Onlardan alarak o gece kendi evinde muhafaza ediyor. Daha sonra Milli parklarla irtibata geçerek kuşu için daha güvenli bir ortam sağlanmasına ön ayak oluyor. Bu kuşu korumak gerekiyor" diye konuştu.

Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü
Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü
Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü
Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü

Kazakistan, Trabzon, Türkiye, Konya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

BM'nin yıllardır uygulamadığı kararı Azerbaycan ordusu uyguladı! Zengilan ve Horadiz kentleri işgalden kurtarıldı Kiracı, hayatına renk katmak için kaldığı evi yaktı Mikel Arteta, Mesut Özil'i Premier Lig kadrosunun dışında bıraktı TBMM Başkanı Şentop Ermenistan'ın ambargo söylemini değerlendirdi: Fıkra olarak anlatılacak bir şeydir Çoklu organ yetmezliğinden dolayı ölüm döşeğindeki Hakan Taşıyan'ın son hali sevenlerini kahretti Esra Erol'un programında ilginç olay! Karısı evi terk edip başka bir adamla düğün yaptı Paşinyan'ın kızı Ermenileri delirtti: Hayallerimiz ve hedeflerimiz başarısız oldu Son Dakika! Azerbaycan ordusu 27 yıl sonra Zengilan şehrini işgalden kurtardı
Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi Ozan Tufan'ın Pelkas'la ilgili gafı sonrası F.Bahçe'nin yaptığı paylaşım büyük ses getirdi         
17:04
Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali Milli Savunma Bakanlığı da sosyal medyadaki akıma katıldı! İşte Suriye'deki şehir hastanesinin son hali         
16:43
Köy muhtarı, av sırasında domuz yerine arkadaşını vurdu Köy muhtarı, av sırasında domuz yerine arkadaşını vurdu         
16:33
İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın İYİ Parti'de FETÖ kavgası büyüyor! Ümit Özdağ'dan Akşener'e yanıt gecikmedi: Bombanın pimini çekenlere baksın         
16:06
Gözü dönmüş cani, engelli kuzenini istismar ettikten sonra boğazını kesti Gözü dönmüş cani, engelli kuzenini istismar ettikten sonra boğazını kesti         
15:53
Mastürbasyon davasında 'aleniyet' beraati: Eşim ve küçük kızım görseydi ne olacaktı? Mastürbasyon davasında 'aleniyet' beraati: Eşim ve küçük kızım görseydi ne olacaktı?         
15:30
Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı Doğum sırasında kafası kopan bebeğin vücudu anne rahminde kaldı         
14:33
Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı Kılıçdaroğlu parti grubunda Bahçeli'ye teşekkür etti: İktidarın rezilliği bundan iyi anlatılamazdı         
14:08
Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı Aşiret düğününde gelin ve damada 40 dakikada 1 milyon liralık takı         
13:54
Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi Hollanda'da cinsiyet eşitliği kapsamında kadınlara da zorunlu askerlik yükümlülüğü getirildi         
13:28
Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar Bu kadarına da pes! Kumar oynatılması için duvarı kırıp, gizli bölme açmışlar         
13:01
Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor Nusret'in mekanının önündeki kuyrukla ilgili bomba iddia: Kişi başı 3 bin lira ödeniyor         
12:16
Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu Oğluna camiyi sevdirmeye çalışan baba takla atarak namaza durdu         
11:42
Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi Fleks makinesiyle boynunu kesen işçi feci şekilde can verdi         
11:31
10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi 10 yaşındaki Eymen'in ölümüne sebep olan hemşire, güneş gözünü aldığı için kaza yaptığını söyledi         
11:18
Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu Bakan Koca'nın işe giden vatandaşlar için sunduğu çözüm önerisi yorum bombardımanına tutuldu         
10:47
Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı Eski sevgilinin 'Uygunsuz fotoğraf' şantajı 18 yaşındaki genç kızın hayatını kararttı         
10:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2020 17:41:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de bölgesel olarak nesli tükenmiş olarak bilinen Yakalı Toy 7 yıl sonra Trabzon'da görüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei