Son Dakika Haberleri: Türkiye'de Darbeler ve Malatya Yerel Basını" Sergisi

Türkiye'de Darbeler ve Malatya Yerel Basını" Sergisi

4 dakika önce

Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla "Türkiye'de darbeler ve Malatya Yerel Basını" sergisi açıldı.

Türkiye'de Darbeler ve Malatya Yerel Basını
Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla "Türkiye'de darbeler ve Malatya Yerel Basını" sergisi açıldı.

Malatya Valisi Aydın Baruş, kentteki bir alışveriş merkezinde düzenlenen serginin açılışında yaptığı konuşmada, tüm basın mensuplarının gününü kutladı.

Gazeteciliğin sorumluluk gerektiren ve kamu vicdanının sesi çok önemli bir meslek olduğunu aktaran Baruş, basının toplumun belleğini tutan ve bunu geleceğe taşıyan sorumluluğu yerine getirdiğini vurguladı.

Malatya Gazeteciler Cemiyeti tarafından önemli bir serginin açıldığına dikkati çeken Vali Baruş, şöyle devam etti:

"Geçmişte yaşadığımız problemleri unutmadan, millet iradesine kasteden bu güçlerin memlekete ne kadar büyük zararlar verdiklerini hiçbir zaman hatırımızdan çıkarmadan bu tarihi hatırlamaya devam edeceğiz. En son 15 Temmuz 2016'da milletimizin iradesine kasteden hainlerin darbesine karşı bu millet büyük bir duruş ve direniş sergiledi. Milli iradenin hiçbir zaman yenilmeyeceğini cümle aleme gösterdi."

Baruş, serginin tüm vatandaşlar tarafından ziyaret edilmesi gerektiğini bildirdi.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat ise iş arkadaşları basın mensuplarıyla hep bir arada olduklarını belirterek, serginin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Vali Baruş, Polat, CHP Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan ve davetliler tarafından serginin açılışı yapıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 06:22 Kaynak: AA

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