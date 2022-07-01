Türkiye'de Erişim Engeli Getirilen Deutsche Welle'nin Genel Müdürü Limbourg: "Dw, Yasal Yollara Başvuracak" - Son Dakika
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Türkiye'de Erişim Engeli Getirilen Deutsche Welle'nin Genel Müdürü Limbourg: "Dw, Yasal Yollara Başvuracak"

01.07.2022 11:27
Türkiye'de Erişim Engeli Getirilen Deutsche Welle'nin Genel Müdürü Limbourg: "Dw, Yasal Yollara Başvuracak"

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) lisans başvurusu yapmayan Amerika’nın Sesi (VOA) ve Deutsche Welle (DW) Türkçe haber sitelerine erişim, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla engellendi. DW Genel Müdürü Peter Limbourg, “DW, erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak” dedi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'na (RTÜK) lisans başvurusu yapmayan Amerika'nın Sesi (VOA) ve Deutsche Welle (DW) Türkçe haber sitelerine erişim, Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla engellendi. DW Genel Müdürü Peter Limbourg, "DW, erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak" dedi.

Amerikan Sesi ve DW Türkçe haber sitelerine yönelik erişim engeli kararı, dün akşam saatlerinde uygulanmaya başlandı. Erişim engellerine gerekçe olarak iki kurumun RTÜK'e lisans başvurusu yapılmaması gösterilirken Almanya merkezli DW'nin genel müdürü Peter Limbourg, kararı eleştirdi. Kararın kabul edilemez olduğunu söyleyen Limbourg, şu açıklamayı yaptı:

"Yaptığımız kapsamlı yazışmalarda ve ayrıca medya denetleme kurumu başkanıyla yaptığımız kişisel görüşmelerde, DW'nin neden böyle bir lisans için başvuruda bulunamayacağını açıklamıştık. Örneğin, Türkiye'de lisanslı medya, RTÜK'ün uygunsuz olarak değerlendirdiği çevrimiçi içeriği silmekle yükümlü. Bu durum, bağımsız bir medya kuruluşu için kabul edilemez. DW, şimdi uygulanan erişim engeline karşı yasal yollara başvuracak."

RTÜK Üyesi İlhan Taşçı da sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, "Lisans başvurusu yapmayan DW Türkçe ve Amerika'nın Sesi'nin erişimi, RTÜK Başkanlığı'nın istemi üzerine Ankara Sulh Ceza Hakimliği'nce engellendi. İşte basın özgürlüğü ve ileri demokrasi" dedi.

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Rtük, Son 6 Ayda Krt Tv, Tele1, Halk Tv, Flash Tv ve Fox Tv'ye Toplamda 10 Milyon Lira Ceza Kesti. Rtük, Son 6 Ayda Krt Tv, Tele1, Halk Tv, Flash Tv ve Fox Tv'ye Toplamda 10 Milyon Lira Ceza Kesti. RTÜK'ün Başvurusu Üzerine Sulh Ceza Hakimliği Dw ve Voa Türkçe Haber Sitelerine Erişim Engeli Getirdi RTÜK'ün Başvurusu Üzerine Sulh Ceza Hakimliği Dw ve Voa Türkçe Haber Sitelerine Erişim Engeli Getirdi
Kaynak: ANKA

Radyo Ve Televizyon Üst Kurulu, Amerika Birleşik Devletleri, Deutsche Welle, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye'de Erişim Engeli Getirilen Deutsche Welle'nin Genel Müdürü Limbourg: 'Dw, Yasal Yollara Başvuracak' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Türkiye'de Erişim Engeli Getirilen Deutsche Welle'nin Genel Müdürü Limbourg: "Dw, Yasal Yollara Başvuracak" - Son Dakika
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