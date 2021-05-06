Türkiye'de iki doz korona aşısı yaptıranların sayısı 10 milyonu aştı - Son Dakika

Türkiye'de geçen yıl mart ayında başlayan koronavirüs salgını maddi ve manevi birçok kayba yol açtı. Aşının bulunması ile birlikte dünyada salgın ile mücadelede önemli bir aşamaya gelinirken Türkiye'de de aşılama çalışması 14 Ocak'tan itibaren başladı.

AŞILAMADA SON DURUM

Belirli gruplarda yapılan aşılama çalışması kapsamında bugün saat 10.35 itibari ile 2 doz aşı yaptıranların sayısı 10 milyonu geçti. 1. doz uygulanan kişi sayısı ise 14.355.982 oldu.

Aşılanan kişi sayısı Sağlık Bakanlığı Covid-19 Aşısı Bilgilendirme Platformu'ndan anlık takip edilebiliyor.

KORONA BİLANÇOSU

5 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2414'ü semptomatik olmak üzere toplam 26 bin 476 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 356 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 41 bin 883'e, toplam vaka sayısı ise 4 milyon 955 bin 594'e yükseldi.

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 35 bin 464 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 589 bin 501'e yükseldi. Toplam test sayısı 48 milyon 459 bin 224'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 418 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.