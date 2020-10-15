Türkiye'de ilk kez Van'da üretilen 'Dolusavar' cihazına büyük ilgi - Son Dakika

Türkiye'de ilk kez Van'da üretilen 'Dolusavar' cihazına büyük ilgi

15.10.2020 00:57
Türkiye'de ilk kez Van'da üretilen 'Dolusavar' cihazına büyük ilgi, System.String[]

Gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlayan 'Dolusavar' cihazı, yağışların başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görmeye başladı.

Gökyüzüne gönderilen ses dalgasıyla suyun kristalleşmesini engelleyerek dolunun yağmura dönüşmesini sağlayan 'Dolusavar' cihazı, yağışların başlamasıyla birlikte yoğun ilgi görmeye başladı.

Van İş Geliştirme Merkezinde (İŞGEM) faaliyet yürüten İran firması tarafından üretilen dolu önleme makinesiyle üreticilerin zarar görmemesi hedefleniyor. Üretilen makine, yaklaşık bin dönümlük arazide ses dalgaları yayarak dolunun yağmur şeklinde yağmasını sağlıyor. Uluslararası patente sahip dolu önleme cihazı; otoparklar, tarım arazileri, güneş enerji panelleri gibi dolunun zarar verdiği her alanda kullanılabiliyor. Yurt dışına da ihraç edilen cihaz için Türkiye'nin birçok kentinden sipariş geliyor. Türkiye'de satılan yaklaşık 20 cihaz, doluyu önleyerek yaklaşık bin dönümlük alanı zarardan korumuş oluyor.

İHA muhabirine konuşan İranlı iş adamı Yadollah Nasrollahı, Türkiye üzerinden Avrupa'ya açılma imkanı olduğunu ve cihazı 'Türk Malı' etiketiyle ürettiklerini belirtti. Özellikle çiftçilerin dolu önleme cihazından memnun olduklarını ifade eden Nasrollahı, "Bu faaliyetimizi 10 yıl önce patentli olarak İran'da yürütüyorduk. İran'da şu ana kadar 400'den fazla makinemiz çalışıyor. Aynı işi Türkiye'de başlatarak buradaki insanların da aynı şekilde bu teknolojiden faydalanmasını istedik. Böylece Van İŞGEM'de ilk kez Türkiye'de bu üretime başladık. Şu an Türkiye'de ise 20'den fazla makinemiz çalışmaktadır. Kurulumu yaptığımız yerlerdeki çiftçilerimiz ise bu teknolojiden memnundurlar" dedi.

"Türkiye'den tüm dünyaya ihracat hedefliyoruz"

Hem Türkiye'den hem de yurtdışından çok fazla sipariş aldıklarını dile getiren Nasrollahı, "İlk ihracatımızı Azerbaycan'a yapmıştık. CE belgeli makinemizin bu yıl Avrupa'ya ihracatını düşünüyoruz. Yatırım amacımız bu teknolojiden Türkiye'nin faydalanmasıyla birlikte, buradan Avrupa ve diğer ülkelere rahatlıkla açılmayı amaçladık. Uluslararası bir firma olduğumuz için de bu makineyi Türkiye'den tüm dünyaya ihracatını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.

"Dolu, yağmur şeklinde yağıyor"

Dolu önleme cihazının çalışma prensibi hakkında bilgi veren firma yetkililerinden Ervin Nasrollahı ise "Türkiye'de ilk kez üretmiş olduğumuz dolu önleme cihazı asetilen gaz sayesinde çalışmaktadır. Bu gazın patlamasıyla ortaya çıkan özel ses dalgası 12-14 kilometre yüksekliğe çıktığında dolu bulutu içindeki kristallerin yağmura dönüşmesini sağlıyor. Böylece yağış dolu şeklinde değil de yağmur olarak yağıyor. Bu ses dalgasının yayılması sonucu 700-800 dönümlük arazi koruma altına alınmaktadır. Bu sistem ise tamamen akıllı bir sistemden oluşuyor" şeklinde konuştu.

Dolu önleme cihazının tüm açık otoparklarda, açık arazilerde, güneş enerjisi santralleri gibi dolunun zarar verdiği her alanda kullanılabileceğini dile getiren Nasrollahı, cihazın tek dezavantajının çıkarmış olduğu 140 desibellik yüksek ses olduğunu söyledi. Nasrollahı, bu ses nedeniyle cihazın ikamet yerlerine yakın bölgelerde kurulmasının tercih edilmediğini ve bu sesi azaltmak için de bir 'susturucu' çalışması yaptıklarını kaydetti. - VAN

Türkiye, Avrupa, İran, Van, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye'de ilk kez Van'da üretilen 'Dolusavar' cihazına büyük ilgi - Son Dakika Ekonomi

YORUMLAR

Son Dakika

Emirgan sahilinde erkek arkadaşıyla tartışan genç kız denize atladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla tarımda 'torba yasa' geri çekildi, hobi bahçeleri düzenlemesi ertelendi Güzel oyuncu Tuvana Türkay'ın sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı Zeynep Alkan'dan yeni yaşında derin yırtmaçlı elbisesiyle iddialı pozlar Rize'de inanılmaz olay! Rögardan insan çıktı, görenler büyük şaşkınlık yaşadı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tek tek saydı! İşte son dönemde vaka sayısı artan 9 ilimiz "Şehir dışına çıkıyorum" diyen adam, sevgilisine düğün yaparken karısına yakalandı Azerbaycan dün gece imha edilen füze sistemiyle ilgili korkutan gerçeğe dikkat çekti: Bakü'ye ulaşabilirdi
Merkel'i koronavirüste ikinci dalga korkusu sardı: Ekonomik olarak kaldıramayız Merkel'i koronavirüste ikinci dalga korkusu sardı: Ekonomik olarak kaldıramayız         
00:19
Deveyi kamyonete bağlayıp sürükleyen acımasız sürücü tepki çekti Deveyi kamyonete bağlayıp sürükleyen acımasız sürücü tepki çekti         
23:48
Son Dakika: Türkiye, sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı Son Dakika: Türkiye, sahasında Sırbistan ile 2-2 berabere kaldı         
23:32
112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı 112'den yardım isteyen genç kadın, katledilmekten kurtarılamadı         
21:30
Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi Sağlık Bakanı Koca, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlıkçıların sayısını verirken gözleri doldu, boğazı düğümlendi         
20:36
Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak Yunanistan'da faaliyet gösteren Bosch Siemens, üretim operasyonlarını Türkiye'ye taşıyacak         
19:43
Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek Erdoğan'ın açıkladığı yeni doğal gaz müjdesinin detayları netleşti! Yeni rezerv miktarı Türkiye'yi ihya edecek         
18:39
Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı Genç başbakanın göğüs dekolteli sütyensiz pozu ülkeyi karıştırdı         
16:10
Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu Annesine tecavüze kalkışan sapığa karşı koymak isteyen 9 yaşındaki çocuğun acı sonu         
15:33
Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor Seyir halindeyken otomobilin kaputundan çıkan yılan günlerdir bulunamıyor         
15:20
Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti Türkiye eylül ayında madencilik ürünlerini en çok Çin'e ihraç etti         
15:08
Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı Tanık gösterdiği evli kadın sevgilisi çıktı, adliyede ortalık bir anda karıştı         
13:55
Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi Müge Anlı, Kadir Şeker'e verilen cezaya Ümitcan Uygun'a atıfta bulunarak tepki gösterdi         
12:24
12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü 12,5 yıl hapis cezasına çarptırılan Kadir Şeker'in son sözü "Üzgünüm" oldu         
11:21
Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar Büyük Birlik Partisi'nde Muhsin Yazıcıoğlu'nun oğlunu delege yapmadılar         
11:19
Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı Rapçi Cardi B, Instagram'dan yanlışlıkla çıplak fotoğrafını paylaştı         
11:11
Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi Şarkıcı Ceylan, son imajıyla Şükran Ovalı'ya benzetildi         
10:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2020 01:01:46. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'de ilk kez Van'da üretilen 'Dolusavar' cihazına büyük ilgi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei