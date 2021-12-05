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Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü - Son Dakika

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü

05.12.2021 12:19
Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkan Yardımcısı ve Siyasi, Hukuki İşler Başkanı Avukat Halide Akay, "Son 20 yılda kadınların siyaset sahnesinde daha etkin rol üstlendiğini görmek ve kadın belediye başkanı, kadın milletvekili, kadın bakan sayılarının artış göstermesi demokrasimiz adına umut ve...

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkan Yardımcısı ve Siyasi, Hukuki İşler Başkanı Avukat Halide Akay, "Son 20 yılda kadınların siyaset sahnesinde daha etkin rol üstlendiğini görmek ve kadın belediye başkanı, kadın milletvekili, kadın bakan sayılarının artış göstermesi demokrasimiz adına umut ve mutluluk vericidir." ifadesini kullandı.

Akay, Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, AK Parti olarak iktidara geldiklerinden günden bu yana kadınların siyasette, sanatta, akademide, bilimde, teknolojide ve diğer alanlarda aktif rol üstlenmesine büyük önem verdiklerini vurguladı.

AK Parti olarak kadınların etkin ve aktif bir şekilde siyasette ve toplumsal alanda varlığının sağlamlaştırılması için çok sayıda düzenleme yaptıklarını hatırlatan Akay, şunları kaydetti:

"2004 yılında Cumhuriyet tarihinde TBMM'de ilk kez Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu kurulmuş, 2010 yılında kanun önünde eşitlik ilkesine ek olarak kadınlara pozitif ayrımcılık tanınmıştır. Eğitim, sağlık, sosyal güvenlik gibi alanlarda da kadına yönelik ayrıcalık Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bizzat desteklenmiştir. Son 20 yılda kadınların siyaset sahnesinde daha etkin rol üstlendiğini görmek ve kadın belediye başkanı, kadın milletvekili, kadın bakan sayılarının artış göstermesi demokrasimiz adına umut ve mutluluk vericidir. Önümüzdeki süreçlerde gerek Türkiye Büyük Millet Meclisi gerekse yerel yönetimlerde kadın temsilinin daha da artması temennisi ile Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 87. yıl dönümünü kutluyor ve başta bu hakkı bize tanıyan Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere istiklal uğruna demokrasimizin kahraman kadınlarını saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz."

Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü

Milletvekili, Odunpazarı, Türkiye, Siyaset, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Türkiye'de kadınlara seçme ve seçilme hakkının tanınmasının yıl dönümü - Son Dakika
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