Türkiye'den Almanya'ya uzanan başarı hikâyesi - Son Dakika

Türkiye'den Almanya'ya uzanan başarı hikâyesi

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümünü birincilikle bitiren, ardından aynı bölümde yüksek lisansını tamamlayan Müge Çavdan, başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor.

Türkiye'den Almanya'ya uzanan başarı hikâyesi, System.String[]

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümünü birincilikle bitiren, ardından aynı bölümde yüksek lisansını tamamlayan Müge Çavdan, başarılarına her geçen gün yenilerini ekliyor. Lisans eğitiminde ilgi duyduğu Bilişsel Psikoloji'ye lisansüstü eğitiminde "Algı" konusunu da ekleyen Çavdan, doktora için Almanya'daki Giessen Justus Liebig Üniversitesine kabul edildi. Dokunma ve görsel algı alanında doktora eğitimine devam eden Müge Çavdan, ilk çalışmasıyla Tokyo'da düzenlenen 2019 Dünya Haptik (Dokunma/Dokunsal) Konferansında "en iyi öğrenci makalesi" ödülünü kazandı.

Tam burslu olarak girdiği Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümünden 2016 yılında birincilikle mezun olan Müge Çavdan, hayallerinin ve ideallerinin peşinde ilerlemeye devam ediyor. Daha öğrenciyken birçok projede asistan olarak çalışan ve yüksek lisansını da aynı bölümde yapan Müge Çavdan, yüksek lisans eğitiminde Erasmus stajı ile gidip çok etkilendiği 400 yılı aşkın tarihiyle Almanya'nın en eski eğitim kurumlarından biri olan Giessen Justus Liebig Üniversitesinde doktora programına kabul edildi.

Üniversite sınavına hazırlanırken psikoloji bölümünün hayali olduğunu ifade eden Müge Çavdan, doktoraya ve uluslararası ödüle kadar uzanan serüvenini anlattı. Çavdan, "Çeşitli dersler aldıkça ve yıllar geçtikçe psikolojide kocaman ve henüz keşfetmediğim bir dünya olduğunu gördüm. 2014 yılı bahar döneminde Hırvatistan Zadar Üniversitesine Erasmus öğrencisi olarak gittim. Erasmus'a gitmeden önce aldığımız derslerle Bilişsel Psikoloji'ye ilgim artmaya başlamıştı. O yüzden Erasmus'ta ve Türkiye'ye döndükten sonra da bu alanda dersler almaya devam ettim. Lisans hayatımı sadece dersler oluşturmuyordu, çeşitli topluluklarda etkin roller aldım, konferanslara katıldım. Aynı zamanda Bölüm Başkanımız Prof. Dr. Emre Özgen'in Psikolojide İstatistik ve Araştırma Yöntemleri dersinde 2 yıl asistan olarak çalıştım" dedi.

Eylül 2016'da da yüksek lisans hayatına başladığını belirten Müge Çavdan, "Asistan olarak çalışmaya devam ettim. Algı dersi almaya başladığımda aslında ilgimin tam da bu alana olduğunu keşfettim. Derslerime ek olarak yine Prof. Dr. Emre Özgen'in süpervizörlüğünde deneyler yürüttüm. Yüksek lisansta Erasmus stajı başvurusu yaptım ve her zaman makalelerini okuduğum, araştırmalarına hayranlık duyduğum Almanya Giessen Justus Liebig Üniversitesinden bir profesör beni staj için kabul etti. 2017 yılının yazında şu an yaşadığım şehir olan Giessen'a gittim. Benim için inanılmaz bir deneyimdi, laboratuvar ortamı, yapılabilecek şeylerin sınırsızlığı beni büyülemişti. Yüksek lisans tez çalışmalarımı orada tamamladım. Akademide ilerlemek istediğim için doktora programlarını araştırdım" diye konuştu.

Doktoraya kabul edildi

Çavdan, "Doktora için 2017 Ekim ayında Giessen Justus Liebig Üniversitesine başvurdum ve kabul aldım. Hayatımda herhangi bir tarifi olmayacak bir gündü. Doktora projem, dokunsal ve görsel yumuşaklık algısını psikofizik ve beyin görüntüleme yöntemleri kullanarak araştırmak. Proje 3 senelik ve Avrupa'nın en saygın fonlarından biri olan UFUK 2020 tarafından destekleniyor. Ben bu projede erken dönem araştırmacı pozisyonunda çalışıyorum. İki tane danışmanım var bunlardan birisi dokunsal algı diğeri de görsel algı ve beyin görüntüleme yönteminde uzman. Doktora sürenizce deney yürütüp konferanslara katılıyor, sunumlar yapıyor ve bulgularınızı yayınlıyorsunuz. Aslında kısaca tam bir araştırmacı olarak yetişiyorsunuz. Ek olarak stajyerleriniz ya da tez öğrencileriniz olabiliyor. Hatta Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümünden bir stajyerim oldu, ikincisi de bu yıl gelecekti ama pandemi nedeniyle maalesef ertelemek zorunda kaldık" diyerek doktoraya başlangıç serüvenini aktardı.

ilk çalışmasıyla ödül

İlk çalışmasının konferans makalesini 2019 Dünya Haptik (Dokunma/Dokunsal) Konferansına göndererek kabul aldığını belirten Müge Çavdan, "Bütün kabul alan makaleler arasında 11'i en iyi makale ödülüne aday gösterildi ve biri benim makalemdi. Tokyo'da yapacağım bir konuşma sonrasında belki de ödül alacaktım ve aldım da. Sanırım bu alanda alabileceğim en iyi başlangıç ödülü bu. Bu konferansın bana aslında bir diğer katkısı ise ne kadar çeşitli işler yapabileceğimi görmek oldu. Aslında bir yandan da Facebook, Loreal, Peugeot, Shiseido, Apple ve daha pek çok büyük firmada araştırmacı olarak çalışabileceğimi görmüş oldum. Bu konferansa ek olarak Türkiye, Almanya, İngiltere ve Belçika gibi ülkelerde de konferanslar ve toplantılara katıldım. Sadece akademik şeyler yapmadım, gezme tutkunu olan bir insan olarak bugüne kadar 20'nin üstünde ülkede bulundum" diye konuştu.

Öğrencilere tavsiyeler

Üniversite tercihi yapacak ve hala eğitimlerine devam eden öğrencilere tavsiyelerde bulunan Çavdan, "Bence her zaman kendi isteklerini takip etsinler. En önemli şey onların ne istediği; çünkü mutlu olmadıkları bir işi yıllarca yapmaları çok zor. Oldukça rekabetçi dünya şartlarında bir şekilde sivrilmeleri de gerekecek, bunu ise işlerini severek yapabilirler. Çünkü hedeflerine ulaşmak için çok çalışmaları gerekecek ama azimle ve işlerini severek bunu yaptıklarında bunu yük olarak görmeyecekler. Benim iş konusunda önceliğim her zaman mutlu olduğum şeyi yapmak oldu. Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümündeki her bir hocaya minnettarım çünkü benim şu anki Müge'ye ulaşmamda ki her tuğlada farklı derecelerde de olsa hepsinin birer katkısı var" dedi. - İZMİR

Yaşar Üniversitesi, Almanya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 10:47

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Türkiye'den Almanya'ya uzanan başarı hikâyesi - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaray'dan ayrılan Lemina Werder Bremen'le anlaştı Oğlunu kaybeden usta sanatçı Hümeyra, cenaze töreninde ayakta durmakta zorlandı Okullar 31 Ağustos'ta açılacak mı? Gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı Sabah saatlerinde 432 liraya kadar düşen gram altın, tepki alımları nedeniyle tekrar tırmanışa geçti Son Dakika: Kültür Bakanlığı'ndan Galata Kulesi'ndeki tartışmalı restorasyon çalışmalarıyla ilgili açıklama: Uygulamalar bizi de rahatsız etti Çin'de bir aile, bebeklerini erkek doğmadığı için çöp kutusunda ölüme terk etti Optimar'ın son anketinde ezber bozan sonuçlar! "CHP Genel Başkanı kim olmalı?" sorusunda İnce sürprizi Türkiye ile Yunanistan arasındaki krize İsrail de dahil oldu! Yunanistan'dan yana tavır aldılar Atalanta'lı Marten de Roon'dan Paris maçı öncesi dev iddia: 1000 kişiye pizza yapacağım Akraba olan iki sürücü, köprüde trafik kazasına karıştı: 2 yaralı Fenerbahçe, Las Palmas forması giyen Mauricio Lemos ile prensipte anlaştı Erdoğan'ın "IMF bizden 5 milyar dolar borç istedi" sözleri canlı yayında Ali Babacan'a soruldu Türkiye'den Yunanistan'a diyalog çağrısı: İyi komşuluktan yanayız beIN SPORTS, cinsiyetçi söylemleri nedeniyle Melih Şendil'le yollarını ayırdı Şeyma Subaşı tatil yaptığı tekneden bikinili pozlarını paylaştı
Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu Serinlemek için girdikleri denizden cansız bedenleri çıktı! Üç kardeşten ikisi boğuldu         
15:18
Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı Ünlü Youtuber Bilge Su Işık'a kepçe şoku! Lüks aracı perte çıktı         
14:50
Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi Nihal Olçok, oğlunun adını taşıyan merkezin açılışına davet edilmedi         
14:39
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi         
14:00
Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum Gelen teklifleri reddeden Aykut Kocaman: Takım çalıştırmayı düşünmüyorum         
13:51
Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı Vali yardımcısının annesini ve kardeşini öldürmesinin altından 20 milyon liralık miras çıktı         
13:18
Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu Çorum'daki yangında hayatını kaybeden iki çocuğun cansız bedenleri birbirlerine sarılı halde bulundu         
12:48
Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı Köye inen ayılar 2 bin liralık bal yedi! O anlar kameralara yansıdı         
12:30
Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı Burcu Esmersoy 4 milyon liralık daireyi 2 milyon TL'ye aldı         
12:26
Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor Genç Parti, seçimlerde 3 farklı ittifakta da yer almayı düşünüyor         
11:45
Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu Bergüzar Korel, spor kulüplerine yardım yapılıp hasta çocuklara bağış yapılmamasına öfke kustu         
11:34
Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim Göztepe Başkanı Mehmet Sepil, kulübün satışına onay verdi: Teklifleri kesinlikle değerlendireceğim         
11:30
Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim Altın piyasası bir iniyor bir çıkıyor! İki saat içinde 22 liralık değişim         
11:08
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, tişörtünü kaldırıp dans etti         
10:58
İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu İki genç, yolda yürürken yeşil alanda 20 bin TL değerinde döviz buldu         
10:54
RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı RB Leipzig, Alexander Sörloth'un transferi için girişimlere başladı         
10:45
Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi Rezidansın 13. katından düşüp öldü, komşuları balkonda kahve içerek izledi         
10:08
İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi İngiltere'de T-Rex'in kuzeni yeni bir dinozor türü keşfedildi         
10:07
İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı İstanbul'da 5 kişinin öldüğü otobüs kazasında şoförün korkunç ihmali soruşturmada ortaya çıktı         
09:40
Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş Liseli genç kızı istismar olayında mide bulandıran detay: Arkadaşlarıyla birlikte olması için para teklif etmiş         
09:35
Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada Ağaç, bisikletli çocuğun üstüne devrildi! Olay anı saniye saniye kamerada         
09:20
MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi MasterChef Türkiye'nin 10. ana kadro yarışmacısı da seçildi         
07:40
Günlük burç yorumları 12 Ağustos 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları) Günlük burç yorumları 12 Ağustos 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)         
00:57
Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler Öldürüldüğü söylenen PKK elebaşı Cemil Bayık'la ilgili AK Partili Şamil Tayyar'dan iddiaları güçlendiren sözler         
23:15
Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü Hatay Vali Yardımcısı Tolga Polat, annesini ve kardeşini öldürdü         
23:13
Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı Ünlü stilist Eliz Sakuçoğlu, havuzda üstsüz kitap okuduğu anları paylaştı         
22:53
Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti Sanatçı Hümeyra'nın 47 yaşındaki oğlu Sadık Bigat hayatını kaybetti         
21:31
Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi Kaçkar Köyü'ne selin geliş anı köylüler tarafından görüntülendi         
20:56
Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 11 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 15 can kaybı, 1183 yeni vaka tespit edildi         
20:13
Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi Sahnede Yeşim Salkım'a cinsiyetçi küfür eden Murat Övünç hakkında karar verildi         
19:52
AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti AK Partili ilçe başkanının oğlu motosiklet kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2020 17:55:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye'den Almanya'ya uzanan başarı hikâyesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei