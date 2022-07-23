- Türkiye'den Azerbaycanlı şehit ve gazi çocuklarına oyun parkı

BAKÜ - Türkiye Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Azerbaycan'ın Kazah şehrinde tesis edilen çocuk parkının açılışı töreni yapıldı.

Türkiye Çocuk Oyunları ve Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından Karabağ savaşında şehit ve gazi olanların çocukları başta olmak üzere, tüm çocuklar için yapılan çocuk parkı düzenlenen törenle açıldı. Azerbaycan'ın Kazah şehrine yapılan parkın açılış törenine ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu, Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, Kazah Valisi Receb Babaşov, eski Milletvekili Mustafa Ilıcalı, eski Ümraniye Belediye Başkanı Hasan Can, Macera ve Oyun Parkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Daştan, Sultan Abdulhamit'in torunu Orhan Osmanoğlu, şehit aileleri ve gaziler katıldı.

Parkın açılışında emeği geçenlere teşekkür eden eski milletvekili Mustafa Ilıcalı, "Burada somut bir şekilde Azerbaycan ve Türkiye dostluğunu, kardeşliğini bir kere daha vurgulamış olduk. İki devlet, tek millet bunu burada gösterdik. Bundan önce Karabağ'da Türkiye ile Azerbaycan önemli işbirliğiyle beraber, çok önemli bir mücadele verdiler. Karabağ'da büyük bir zafere imza attılar. Burada şehitlerimiz var, gazilerimiz var, o şehitlerimizin minik çocukları var. Onlara da bu manevi açıdan çok önemli bir simge olacak. Çocuklar için çok böyle bir oyun parkı açıldı ve heyecanla çocuklar dağıldılar. Bu arada Türkiye'de Erzurum Kongresi'nin 103'üncü yıl dönümü, milli mücadelenin başladığı gün. İki tarihi günün bir arada kesişmesi de çok anlamlı oldu. İnşallah bu dostluğumuz sonsuza kadar devam eder, 2 ülkenin dostluğu dünyaya ve çok bereketli, hayırlı işlerin yapılmasına vesile olur" ifadelerini kullandı.

Tarihi günlerden birinin yaşandığını belirten Türkiye'nin Gence Başkonsolosu Zeki Öztürk, "İki devlet, bir millet kederde de serviste de birlikte olmalı en güzel numunesini bugün bu parkın açılışıyla bir kez daha idrak ettik. Türkiye'deki hayırsever insanların vizyonu, tabi Çocuk Sporları ve Kulüpleri Federasyonu başta olmak üzere, Dışişleri Bakanlığımız, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımız, diğer kurumlarımız ve sponsor firmaların finansman desteğiyle biz bugün bu parkın açılışını gerçekleştirdik. Park burada açık kaldıkça tıpkı Şuşa Beyannamesi ile ilan edilen stratejik müttefiklik nasıl bütün ilişkilerimize ivme kazandırdıysa burada çocukların dünyasında bu park bir ivme kazandıracak. Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin daimi, baki kalmasında, hayallerde yaşamasına vesile olacak. Ben bu bakımdan bu projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen bütün herkese en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum, tebrik ediyorum ve Türkiye-Azerbaycan kardeşliğinin daima baki olarak yaşamasını temenni ediyorum" diye konuştu.

Güzel bir olaya tanıklık ettiklerini ifade eden ÇOSKF Başkanı Mehmet Mutlu, "Şehit ve gazi çocuklarımız başta olmak üzere, tüm çocukların parkı yapıldı. Böyle bir güzel şey yaptık burada, bunun açılışını yaptık. Tabi gelecek nesiller bizim kardeşlik ilişkilerimizi hep yukarı taşıyacaktır. O nedenle de böyle bir şeye vesile olmaktan biz çok mutluyuz, gururluyuz ve bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

İşin başından beri park projesini takip ettiğini belirten Sultan Abdülhamit'in torunu Orhan Osmanoğlu, "Burası arsa halindeyken ben gördüm. Arsa halindeyken Allah razı olsun Zaur kardeşimiz dedi ki 'Ben buraya böyle bir şey bir projem var' dedi ve Türkiye'de buna katkıda bulunacak Mehmet Bey vardı, Mehmet Mutlu Bey. Bu projeyi anlattığı zaman ben de o kadar heyecanlandım ki, Türkiye'de burada. Bir de şehit çocuklarına has olması ayrı bir heyecan verdi. Allah razı olsun bakıyorum ki, mükemmel bir park olmuş, çok güzel bir park olmuş. Şehit çocuklarımız buraya gelecek eğlenecek. Şehit çocuklarımıza aynen yetim çocuklarımız gibi. Çünkü Peygamber Efendimiz (s.a.v) der ki, yetim olan çocukları, yani yetime bakmak cennetle benimle aynı yerde olacak, diyor. Bu çocuklara sahip çıkılması gerçekten çok büyük bir sevabı var" sözlerini kullandı.

"Ertuğrul Gazi adına bir çeşme yaptırmak niyetiyiz"

Kazah'da Ertuğrul Gazi adına bir çeşme yaptırmak niyetinde olduğunu belirten Osmanoğlu, "Biz burada da inşallah bir güzel bir çeşme yaptıracağız. Ona da Ertuğrul Gazi adını vereceğiz inşallah. Malumunuz Ertuğrul Gazi bu bölgeden aşağıya doğru, Ahlat'a inmesi, babası ile Turgut Alp ile. İnşallah burada bir güzel bir çeşme yaptırmaya niyetimiz var. Ertuğrul Gazi adını vereceğiz, o eski yapı gibi. Ertuğrul Gazi çeşmesinin yanına da Kazahlı şehit kardeşlerimizin unutulmaması için böyle bir şey koyacağız. Allah izin verirse önümüzdeki aylarda yer bakıp, çeşmeyi yapmaya niyetleneceğiz" diye konuştu.

Macera ve Oyun Parkları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Daştan, "Azerbaycan'daki yetim çocuklarımız, canlarını vatan için veren şehitlerimizin çocuklarına Türkiye'mizden hediyemiz olsun. Bu niyetle yaptık, hayırlı uğurlu olsun. En güzel günlerde bu parkı kullansınlar" dedi.

Törenin ardından parkın açılışı vesilesiyle konser verildi.