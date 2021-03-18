Türkiye'den Polonya'daki Auschwitz-Birkenau Müzesi'ne 30 bin Euro'luk bağış - Son Dakika

Türkiye, Polonya'daki Auschwitz-Birkenau Müzesi'ne 30 bin euro'luk bağışta bulunurken, söz konusu mali destek, zor günler geçiren müzenin Müdürü Piotr Mateusz Andrzej Cwyinski'ye Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi Tunç Üğdül tarafından bizzat takdim edildi.

Polonya'da bulunan ve yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle zor günler geçiren Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi'ne Türkiye'den destek geldi. II. Dünya Savaşı sırasında Yahudi kökenli çok sayıda kişiyi Holokost'tan kurtararak, mağdurların hatıralarını onurlandırmaya azami önem veren Türkiye, Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi'ne kalıcı desteğinin bir göstergesi olarak 30 bin euro'luk bağışta bulundu.

Türkiye'nin Varşova Büyükelçisi ve Auschwitz-Birkenau Vakfı Uluslararası Komite Üyesi Tunç Üğdül, Türkiye'nin 30 bin euro tutarındaki mali desteğini Auschwitz-Birkenau Vakfı Başkanı, aynı zamanda Auschwitz-Birkenau Devlet Müzesi Direktörü Piotr Mateusz Andrzej Cywinski'ye bizzat takdim etti.

Büyükelçi Üğdül, Auschwitz-Birkenau Anıt ve Müzesi'nin hafızalardan silinmeyen suçları gelecek nesillere hatırlatacak olan bir anıt olduğunu vurgulayarak, "Müze, salgın nedeniyle gelirlerinde yaşanan kayba bağlı olarak mali desteğe ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle Türkiye, söz konusu müzenin uzun dönemli korunması ve restorasyonu amacıyla her türlü desteğin sağlanması konusunda tüm taraflara çağrıda bulunmaktadır. Bu, tüm insanlığın ortak sorumluluğudur" dedi.

Türkiye daha önce de 150 bin euro'luk mali destek sağlamıştı

İkinci Dünya Savaşı dönemindeki en büyük toplama kampı olan Auschwitz-Birkenau'nun Kızıl Ordu tarafından kurtarıldığı 27 Ocak gününün, 2005'te Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından "Uluslararası Holokost Anma Günü" ilan edilmesi kararının ortak sunucusu olan Türkiye, Auschwitz-Birkenau Vakfı'nın oluşturduğu uluslararası fona daha önce de 150 bin euro tutarında katkıda bulunmuştu. - VARŞOVA