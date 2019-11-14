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Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçılar Almanya'ya geldi
6 saat önce
Türkiye'den sınır dışı edilen Alman uyruklu yabancı terörist savaşçılar Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.
Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:16 Kaynak: AA
Türkiye'den sınır dışı edilen Alman uyruklu yabancı terörist savaşçılar Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.
Irak kökenli Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçı (YTS), İstanbul'dan THY'ye ait tarifeli uçakla Berlin Tegel Havalimanı'na ulaştı.
YTS'lerin uçaktan iner inmez polis minibüsüne bindirildiği ve kimlik tespitiyle sınır dışı kabul işleminin yapılacağı öğrenildi.
Alman medyası, sınır dışı edilen YTS'lerin Irak kökenli Alman vatandaşı olduklarını ve Aşağı Saksonya'nın Hildesheim kentinde ikametleri bulunduğunu yazdı.
Sınır dışı edilenlerin, Almanya'da durumlarının ne olacağı, mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz netlik kazanmadı.
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