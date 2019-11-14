Son Dakika Haberleri: Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçılar Almanya'ya geldi
Son Dakika Güncel Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçılar Almanya'ya geldi - Son Dakika

Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçılar Almanya'ya geldi

6 saat önce

Türkiye'den sınır dışı edilen Alman uyruklu yabancı terörist savaşçılar Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçılar Almanya'ya geldi, System.String[]

Türkiye'den sınır dışı edilen Alman uyruklu yabancı terörist savaşçılar Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Irak kökenli Alman uyruklu 7 yabancı terörist savaşçı (YTS), İstanbul'dan THY'ye ait tarifeli uçakla Berlin Tegel Havalimanı'na ulaştı.

YTS'lerin uçaktan iner inmez polis minibüsüne bindirildiği ve kimlik tespitiyle sınır dışı kabul işleminin yapılacağı öğrenildi.

Alman medyası, sınır dışı edilen YTS'lerin Irak kökenli Alman vatandaşı olduklarını ve Aşağı Saksonya'nın Hildesheim kentinde ikametleri bulunduğunu yazdı.

Sınır dışı edilenlerin, Almanya'da durumlarının ne olacağı, mahkemeye çıkarılıp çıkarılmayacağı henüz netlik kazanmadı.

Türkiye, Almanya, Berlin, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 09:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Çağlar Söyüncü, Merih'in çizgiden çıkardığı pozisyonu anlattı: Vatanı korur gibi elimizden geldiğince yapmaya çalıştık
Ahmet Çakar'ın İzlanda maçı sonrası attığı twit sosyal medyada olay oldu! MasterChef'ten elenen Mustafa, şeflere isyan etti: Keşke tabak yapmasaydım da gitseydim! Türkiye evinde kalesini gole kapattı!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.11.2019 03:26:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye'den sınır dışı edilen yabancı terörist savaşçılar Almanya'ya geldi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]