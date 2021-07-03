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'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı - Son Dakika

'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı

03.07.2021 14:32
'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı, System.String[]

TÜRKİYE Drone Şampiyonası'nın birinci etabı Elazığ'da başladı.

TÜRKİYE Drone Şampiyonası'nın birinci etabı Elazığ'da başladı. Türkiye genelinde 32 takımın katıldığı şampiyona, 2 gün sürecek. Elemelerin ardından belirlenecek 24 takım, İzmir'deki ikinci etap yarışlarına katılma hakkı elde edecek.

TEKNOFEST kapsamında ilki 2019'da düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın birinci etabı, Elazığ'da başladı. İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ndeki yarışmaya, Türkiye genelinden 32 takım katıldı. 2 gün sürecek şampiyonada, yapılacak elemelerin ardından 24 takım, İzmir'de düzenlenecek olan ikinci etap yarışlarına katılma hakkı elde edecek.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, AK Parti Elazığ milletvekilleri Metin Bulut, Sermin Balık, Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları ve Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fahrettin Göktaş, şampiyonanın yapıldığı alana gelerek, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ile takımlardan bilgi aldı.'MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLESİNİN ADIMLARINI OLUŞTURACAK'Elazığ Valisi Yırık, yapılan çalışmaların milli teknoloji hamlesinin önemli adımlarını oluşturacağını ifade ederek, "Dün gıpta ettiğimiz ülkelerdeki çalışmaları, bugün ülkemizde son 20 yıldır görmeye başladık. Artık bundan geri dönüş yok. Bu çalışmalar, inşallah bu ülkenin Selçuk Bayraktar'larını çoğaltacak. Allah razı olsun. Çünkü hepimiz bu adımları gördüğümüzde, hangi birimiz gurur duymuyor? Hepimize ait bir gururu bizlere yaşattıkları için teşekkür ediyorum. Allah yollarını açık etsin, işlerini kolay kılsın" dedi.Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ise, Türkiye Drone Şampiyonası'nın 1'inci etabını Elazığ'da gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.2 SPORCU TÜRKİYE ADINA YARIŞACAK'

Kökçam, "Burada 32 sporcumuz yarışacak ve buradan 24 sporcumuzla, Ağustos ayı içerisinde İzmir'de ikinci etabı gerçekleştireceğiz. Daha sonra 16 sporcumuz, İstanbul'da TEKNOFEST'te yarışıp, 2 sporcumuz Türkiye adına Dünya Drone Şampiyonası'nda yarışacak. Bu sene her alanda yarışma olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü bu ülkenin gençleri, her şeyin en iyisini yapacak potansiyele ve kapasiteye sahip. Yapmamız gereken tek şey, onlara destek olmak. Tarımdan turizme, sağlıktan yapay zekaya, uçan araba sistemlerinden otonom araç sistemlerine kadar, toplamda 35 farklı alanda yarışmalarımız var. Bu sene devam eden başvurularımız olmasına rağmen, 44 binin üzerinde takım başvurusu aldık. 44 bin takım ortalama 200 bin insan demek. 200 bin kişinin bugün ülkemizde bu işlerle haşır neşir olmasını düşünmek bile, çok büyük bir gurur" diye konuştu.


'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı
'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı
'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı
'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı
'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı
'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı
'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı
'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı
'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı
'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı
'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı
'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı
'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı
'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı

Türkiye, Elazığ, İzmir, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı - Son Dakika


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