'Türkiye Drone Şampiyonası' Elazığ'da başladı - Son Dakika

TÜRKİYE Drone Şampiyonası'nın birinci etabı Elazığ'da başladı. Türkiye genelinde 32 takımın katıldığı şampiyona, 2 gün sürecek. Elemelerin ardından belirlenecek 24 takım, İzmir'deki ikinci etap yarışlarına katılma hakkı elde edecek.

TEKNOFEST kapsamında ilki 2019'da düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın birinci etabı, Elazığ'da başladı. İpek Yolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ndeki yarışmaya, Türkiye genelinden 32 takım katıldı. 2 gün sürecek şampiyonada, yapılacak elemelerin ardından 24 takım, İzmir'de düzenlenecek olan ikinci etap yarışlarına katılma hakkı elde edecek.

Kökçam, "Burada 32 sporcumuz yarışacak ve buradan 24 sporcumuzla, Ağustos ayı içerisinde İzmir'de ikinci etabı gerçekleştireceğiz. Daha sonra 16 sporcumuz, İstanbul'da TEKNOFEST'te yarışıp, 2 sporcumuz Türkiye adına Dünya Drone Şampiyonası'nda yarışacak. Bu sene her alanda yarışma olmasını çok önemsiyoruz. Çünkü bu ülkenin gençleri, her şeyin en iyisini yapacak potansiyele ve kapasiteye sahip. Yapmamız gereken tek şey, onlara destek olmak. Tarımdan turizme, sağlıktan yapay zekaya, uçan araba sistemlerinden otonom araç sistemlerine kadar, toplamda 35 farklı alanda yarışmalarımız var. Bu sene devam eden başvurularımız olmasına rağmen, 44 binin üzerinde takım başvurusu aldık. 44 bin takım ortalama 200 bin insan demek. 200 bin kişinin bugün ülkemizde bu işlerle haşır neşir olmasını düşünmek bile, çok büyük bir gurur" diye konuştu.