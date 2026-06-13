Newowner Kurucusu Gökhan Tanrıverdi: Türkiye e-ticarette dünyadan ayrışıyor!

WORLDEF İstanbul 2026; e-ticaret, perakende ve yapay zeka ekosistemlerini aynı çatı altında bir araya getirdi. Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye'nin en büyük e-ticaret, perakende ve yapay zeka etkinlikleri arasında yer alan organizasyon, 11-13 Haziran tarihleri arasında Yenikapı Etkinlik Alanı'nda katılımcılarını ağırladı. Sektör profesyonelleri, markalar, girişimciler, teknoloji şirketleri, pazaryerleri, yatırımcılar ve dijital ticaret liderlerinin katıldığı etkinlik, global ölçekte önemli temaslara ev sahipliği yaptı.

Newowner Kurucusu Gökhan Tanrıverdi, WORLDEF ISTANBUL 2026 kapsamında Haberler.com'a özel açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin e-ticaret ekosistemini değerlendiren Tanrıverdi, genç nüfusun ve dijital dönüşüme hızlı uyumun sektöre büyük katkı sağladığını belirterek, Türkiye'deki teknolojik altyapıların dünya standartlarının üzerinde olduğunu söyledi.

"WORLDEF EKOSİSTEMİ BİR ARADA TUTAN ÇOK KIYMETLİ BİR ETKİNLİK"

WORLDEF'in sektör açısından büyük önem taşıdığını belirten Gökhan Tanrıverdi, "Gerçekten harika bir etkinlik. Her yıl katlanarak büyüyen bir ilgi var. Çok değerli katılımcılar yer alıyor. Hem globalde hem yerelde. Ekosistemi bir arada tutan birçok aktörü burada görebiliyoruz" dedi. Organizasyonun e-ticaret ekosistemine önemli katkılar sunduğunu vurgulayan Tanrıverdi, etkinliği çok değerli bulduğunu ifade etti.

"TÜRKİYE E-TİCARET BÜYÜMESİNDE CİDDİ ANLAMDA AYRIŞIYOR"

Türkiye'nin global e-ticaret pazarındaki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulunan Tanrıverdi, "Türkiye'nin e-ticaret alanındaki konumu gerçekten çok iyi. Avrupa'yı Orta Doğu'ya bağlayan, Asya'ya bağlayan bir konumdayız. Global anlamda birçok pazardan penetrasyon olarak yani e-ticaret büyümesi olarak gerçekten çok ciddi anlamda ayrışıyoruz" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin stratejik konumunun ve dijitalleşme hızının sektöre önemli avantajlar sağladığını belirtti.

"TÜRKİYE YAPAY ZEKAYA EN HIZLI UYUM SAĞLAYAN ÜLKELERDEN BİRİ"

Türkiye'nin genç nüfusu sayesinde teknolojiye hızlı adapte olduğunu söyleyen Tanrıverdi, "Dünyayı kasıp kavuran yapay zeka alanında Türkiye en çok bu alana uyum sağlayan, merak eden ülkelerden bir tanesi" dedi. Dijital alışkanlıkların hızla geliştiğini belirten Tanrıverdi, "Platformlarımız, e-ticaret ağlarımız, keza öyle dijital işlerimiz, bu alandaki dijital projelerimiz birçok dünya çapındaki işten çok çok daha iyi diyebilirim" ifadelerini kullandı. Türkiye'deki e-ticaret altyapılarının ve teknolojik çözümlerin global rakipleriyle rahatlıkla rekabet edebilecek seviyede olduğunu sözlerine ekledi.