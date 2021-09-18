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Türkiye Emekliler Derneği: Emeklilere yakacak ve gıda yardımı yapılmasını talep etti - Son Dakika

Türkiye Emekliler Derneği: Emeklilere yakacak ve gıda yardımı yapılmasını talep etti

18.09.2021 17:37

Türkiye Emekliler Derneği, aylık geliri, asgari geçim standardının veya yasal asgari ücretin altında olan emeklilerin, Kovid-19 salgını koşullarında yetersiz beslenme ve ısınma sorunlarıyla karşı karşıya kaldığına işaret ederek bu durumdaki emeklilere yakacak ve gıda yardım yapılmasını talep etti.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Başkanlar Kurulu, Genel Başkan Kazım Ergün başkanlığında, Türkiye'nin ve emeklilerin gündemini değerlendirmek üzere dün Ankara'da toplandı.bToplantının sonuç bildirisinde, istihdam artırıcı üretim modellerinin acilen hayata geçirilmesi gerektiği belirtildi. Başta emekliler olmak üzere alım gücü giderek düşen dar gelirli kesimlerin desteklenmesi ve en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine çekilerek ödenmesi taleplerinin yer aldığı bildiride, Anayasa'da, milli birliği sağlayan ve değiştirilemeyecek olan temel ilkelerin, ilelebet korunması gerektiği vurgulandı.

"REFAHTAN DA PAY VERİLMELİ"

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Emeklinin, intibak sorunu en geç 2022'de çözülmeli. 2000 sonrasında emekli olanları mağdur eden ve aylıkları düşüren, 'emekli aylığı hesaplama karma sistemi' aylıklar arasında eşitsizliği artırmıştır. Bu nedenle, her yıl aylıkları düşüren emekli aylığı hesaplama sistemi değiştirilmeli, çalışılan dönemler için 'tek bir aylık hesaplama sistemi' getirilmelidir. TÜFE'ye endeksli yüzdeli zamlar, aylıkları düşük olan emeklilerimizi mağdur eden bir sisteme dönüştüğünden 5510 sayılı Kanun'un 55. maddesi değiştirilmeli ve seyyanen zamlar ile birlikte refahtan da pay verilmelidir. Emekli aylıklarında, sosyal ödemelerinde norm ve standart birliğinin sağlanması için 506 sayılı Kanun döneminde olduğu gibi gösterge sistemine geçilmeli ve alt sınır aylık bağlama oranı yüzde 70 olarak belirlenmelidir."

"İKRAMİYELER ENFLASYONA ENDEKSLENSİN"

Vergi iadesinin yerine getirilen ve yüzde 4-5 arasında değişen ek ödeme yüzdelerinin KDV ve ÖTV oranları esas alınarak yüzde 8-10 oranlarına yükseltilmesi gerektiği ifade edilen bildiride, emeklilerin, ödeme gücünü aşan katkı paylarından muaf tutulması istendi. Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinin günün koşullarında yetersiz kaldığı ifade edilen bildiride, bunların enflasyona endekslenmesi talebi de yer aldı. Aile yardımının emeklilik döneminde de devam etmesini sağlayacak mevzuat değişikliklerinin yapılması isteğinin yer aldığı bildiride, yetersiz kalan promosyon ödemelerinde artışı öngören bir güncelleme yapılması gerektiği belirtildi.

"EMEKLİYE KONUT ALIM VE KİRA DESTEĞİ SAĞLANMALI"

Bildiride şunlar kaydedildi:

"Evi olmayan emeklilerimizin ev sahibi olması için TOKİ ile uygun ödeme koşullarıyla emeklilere özel projeler yapılmalı, emeklilere ayrılan yüzde 25 kontenjan, yüzde 50'ye yükseltilmelidir. Aylık geliri, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlanan asgari geçim standardının veya yasal asgari ücretin altında kalan emeklilerimize kira desteği sağlanmalıdır. Aylık geliri, TÜİK tarafından yayımlanan asgari geçim standardının veya yasal asgari ücretin altında kalan emeklilerimiz, pandemi koşullarında yetersiz beslenme ve ısınma sorunlarıyla karşı karşıya kalmıştır. Bu durumdaki emeklilerimize yakacak ve gıda yardımları sağlanmalıdır."

Salgın döneminde artan haberleşme, elektrik, su, temizlik ve gıda harcamalarına dikkat çekilen bildiride, enflasyon hesaplamalarında kullanılan "Harcama Sepeti"nin acilen güncellenmesi talep edildi. Salgın döneminde çalışma imkanı bulamayan ve kredi veya kredi kartı ödemelerini yapamadıkları için bankaların kara listelerine düşen emeklilerin kredi borçlarının ötelenmesi ve bunlara esnaf, çiftçi ve KOBİ'lere yapılan desteklemelerin yapılması gerektiği kaydedildi.

Türkiye Emekliler Derneği: Emeklilere yakacak ve gıda yardımı yapılmasını talep etti

Asgari Ücret, Ankara, Emekli, Tüed, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Türkiye Emekliler Derneği: Emeklilere yakacak ve gıda yardımı yapılmasını talep etti - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Türkiye Emekliler Derneği: Emeklilere yakacak ve gıda yardımı yapılmasını talep etti - Son Dakika
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