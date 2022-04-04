Türkiye Emekliler Derneği sosyal yardım talep etti - Son Dakika
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Türkiye Emekliler Derneği sosyal yardım talep etti

04.04.2022 14:18
Türkiye Emekliler Derneği sosyal yardım talep etti

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkan Kazım Ergün, emeklilerin alım gücünün düştüğünü belirterek, emeklilere sosyal yardım yapılması talebinde bulundu.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkan Kazım Ergün, emeklilerin alım gücünün düştüğünü belirterek, emeklilere sosyal yardım yapılması talebinde bulundu.

Ergün, yazılı açıklamasında, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından mart ayında Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 5,46 olarak açıklandığını anımsattı.

Açıklanan enflasyon ile çarşının ve pazarının enflasyonun farklı olduğunu savunan Ergün, şunları kaydetti:

"Gıda ve konutun zorunlu harcamalardaki payı yüzde 60'ı geçmesine rağmen bu, TÜİK sepetinde 39 düzeyinde. Gıda ve konutun ağırlıklarının düşürülmesi TÜFE artışlarını da aşağıya çeken bir etki yapmaktadır. Ekmek, çay, şeker, bulgur, pirinç, yumurta, baklagiller ve sebzeye erişim, emekliler için lüks olmaya başladı. Emeklilere ödenen aylıklar yetersiz kaldığından, emekli pazara gidemiyor. Emekli aylıklarına sosyal yardım yapılmaması, en önemli eksiklik olarak görülmeli ve 2000 öncesi dönemde olduğu gibi, emeklilerimize sosyal yardım yapılmalıdır. Alım gücünün düşen emeklilerimiz ek zam bekliyor."

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Kaynak: AA

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