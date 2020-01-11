Türkiye Ermenileri Patriği Sahak II için yemin töreni düzenlendi - Son Dakika

Türkiye Ermenileri 85. Patriği olarak seçilen Sahak Maşalyan, Kumkapı'daki Meryem Ana Kilisesi'nde düzenlenen törende Patriklik Tahtı'na çıktı.

Patrikhane girişinde bulunan tören alayının Meryem Ana Kilisesi'ne yürüyüşü ile başlayan törende, patrik, delegelerin ve protokolün arasından geçerek kutsal sunak bölümüne gitti.

Burada yapılan duanın ardından törene katılan dini lider ve temsilciler, patriği tebrik etti.

Patriklik Andı'nı okumasından sonra kendisine verilen Patriklik Asası'nı alıp "Patrik" sıfatıyla salonda bulunanlara hitap eden Sahak II, kendisini ağır bir sorumluluğun beklediğini söyledi.

Hristiyan dini ve inancı açısından ufukta kara bulutlar ve hüzünlü mücadelelerin biriktiğini anlatan Sahak II, şöyle devam etti:

"Eski ve yeni, geleneksel ve çağdaş, hiç bu kadar karşı karşıya gelmemiş ve birbirine karşı reddedici tavır takınmamışlardı. Ahlaki değerlerin bu denli hızlı değişiminin insanlığı nereye götüreceğini hiç kimse bilmiyor. İstemsiz bir şekilde önümüze serilen yeni yolların, değerlerin ve algıların, ne denli sağlıklı, yaralı olduğunu incelemek ve teşhis etmek için geçmiş zamanlarda hiç olmadığı kadar dinlerin bilgeliğine ve tutuculuğuna ihtiyacımız var. Hakikatin bizler tarafından korunmaya ihtiyacı yok. Gereken tek şey onu güçlü bir sesle ilan etmektir. Hakikat kendi avukatlığını yapma kuvvetine haizdir."

Patrik Sahak II, Ermeni Kilisesi'nin dört ruhani merkezinden biri olan Türkiye Ermenileri Patrikliği'nin kendisine emanet edilen halkının yararına etkili çalışmalar organize edip, cemaat yararına projeler üreteceğini kaydetti.

Törene katılanlara teşekkür eden Sahak II, "Ülkemizin bekası ve gelişmesi için Tanrı'ya dua ederken, Saygıdeğer Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a sağlık dolu günler ve esenlikler diliyoruz." dedi.

Bu arada kiliseye sığmayan cemaat üyeleri, töreni kilisenin yanındaki Patrik Mesrob II Kültür Merkezi'ndeki dev ekrandan takip etti.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ermeni Katolik Cemaati Ruhani Lideri Levon Boğos Zekiyan, İstanbul Katolik Episkoposu ve Papalık İstanbul Temsilcisi Ruben Tierra Blanca Gonzales, Türkiye Süryani Katolik Cemaati Ruhani Lideri Orhan Abdulahad Çanlı, Türk Süryani Ortodoks Kadim Metropoliti Yusuf Çetin, Türkiye Musevileri Hahambaşı İsak Haleva, bazı ülkelerden dini temsilcilerin yanı sıra yabancı misyon temsilcileri de katıldı.

- "Ermeni cemaati olarak çok mutluyuz"

Ermeni Vakıfları Birliği Başkanı Bedros Şirinoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun rahatsızlığının ardından geçen yıl hayatını kaybeden Patrik Mesrob Mutafyan'ın ardından bugünün kendileri için özel bir gün olduğunu belirtti.

Mutafyan'ın sağlık sorunları yaşamasının ardından seçime kadar geçen sürede yaşananları değerlendiren Şirinoğlu, "Sayın İçişleri Bakanımız taziye için Patrikhane'ye geldiğinde 'Sizin 3-4 tüzüğünüz var, hangisiyle seçime girmek istersiniz?' diye sordu. Patrik vekilimiz Aram Ateşyan 1863 Nizamnamesi ile seçime gitmek istediğimizi belirtti. Devletimizin de uygun görmesiyle 1863 Nizamnamesi'ne göre seçime gittik. Biz Patrik Hazretleri yüzde 90'lık oyla bugüne kadar yapılan seçimlerdeki en yüksek desteği aldı. Şu ana kadar tahtına oturmayan patriğimiz yemin töreniyle tahtına oturacak. Biz Ermeni cemaati olarak çok mutluyuz." şeklinde konuştu.

Sahak II, Patrik II. Mesrob'un 8 Mart 2019'da vefatından sonra 11 Aralık'ta toplanan Delegeler Meclisi'nin yaptığı oylama sonucu, Türkiye Ermenileri 85. Patriği olarak seçilmişti.