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BTSO'nun çevrim içi seminerinde "Güney Kore pazarı ve ticaret imkanları" konuşuldu - Son Dakika

BTSO'nun çevrim içi seminerinde "Güney Kore pazarı ve ticaret imkanları" konuşuldu

17.06.2021 14:03
BTSO'nun çevrim içi seminerinde

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) koordinatörlüğünde, Seul Büyükelçiliği ve Seul Ticaret Müşavirliği iş birliğinde "Güney Kore Pazarı ve Ticaret İmkanları Semineri" gerçekleştirildi.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) koordinatörlüğünde, Seul Büyükelçiliği ve Seul Ticaret Müşavirliği iş birliğinde "Güney Kore Pazarı ve Ticaret İmkanları Semineri" gerçekleştirildi.

BTSO'dan yapılan açıklamaya göre, çevrim içi düzenlenen seminerde konuşan Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, Doğu Asya'nın Çin ve Japonya'dan sonra en büyük ekonomisine sahip ülkesi olan Güney Kore'nin Türkiye için kritik önemde bir ortak olduğunu ifade etti.

Türk ve Güney Kore milletleri arasında yüzyıllar süren dostluk bağlarının Kore Savaşı'na 21 bin 200 Türk askerinin gönderilmesiyle farklı bir boyut kazandığını hatırlatan Erçin, şunları kaydetti:

"Güney Kore sadece yakın dost değil, ülkemizin Çin'den sonra bölgedeki en büyük ticaret ortağıdır. Türkiye ve Güney Kore, güçlü devlet mekanizması, dinamik özel sektörleriyle hızla kalkınarak dünyanın en büyük 20 ekonomisi arasında yer almayı başardılar. Güney Kore dirayetli bir ülke, kolay pes etmiyor. Beklenmedik gelişmelere rağmen başından beri pandemiye karşı başarılı bir mücadele verdi. 2021 yılına olumlu bir başlangıç yaptı. İlk çeyrekteki büyümesi yüzde 1,6'ya ulaştı."

Bursa'nın Güney Kore'de özellikle tekstil ve hazır giyim sektörlerinde ticaretini geliştirilebileceğini ifade eden Erçin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Kore piyasasındaki yüksek fiyatlar firmalarımızın maliyet avantajları ve kapasitesi için önemli bir potansiyel. Mobilya sektörü de kayda değer bir ticaret potansiyeline sahip. Geçen yıl İnegöl'de sektör temsilcileriyle bir araya gelmiştim. Seul'e döndükten sonra Koreli firmalarla görüşmeler yaptım. Neden Türk mobilyası ithal edilmeli sorusunun cevabını ayrıntılı kavramlarla ve videolarla açıkladım. Birçok Koreli firma, Türkiye'nin mobilya ürettiğini ilk defa duydu. Ülkemizde mobilya kalitesinin ABD ve İtalya'dan geri olmadığını, hatta üstün olduğunu belirttim."

BTSO Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener de Türkiye ve Güney Kore arasındaki ticari ilişkilerin arzu edilen seviyenin altında olduğuna değinerek, "Ürettiği mal ve hizmeti 200 ülke ve bölgeye ihraç eden Bursa'da Güney Kore sermayeli 8 firma faaliyet gösteriyor. Güney Kore'ye ihracat yapan 214 firmamızın toplam ihracat rakamı 60 milyon dolar, Güney Kore ile dış ticaret hacmimiz ise yaklaşık 430 milyon dolar seviyesindedir." ifadelerini kullandı.

Seminerde, Seul Ticaret Müşaviri Münir Oğuz da bir sunum gerçekleştirdi.

BTSO'nun çevrim içi seminerinde Güney Kore pazarı ve ticaret imkanları konuşuldu
BTSO'nun çevrim içi seminerinde Güney Kore pazarı ve ticaret imkanları konuşuldu
BTSO'nun çevrim içi seminerinde Güney Kore pazarı ve ticaret imkanları konuşuldu

Güney Kore, Türkiye, Bursa, Kore, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi BTSO'nun çevrim içi seminerinde 'Güney Kore pazarı ve ticaret imkanları' konuşuldu - Son Dakika Ekonomi


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