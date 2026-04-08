Türkiye\'nin gururu! İşte Tayfun Blok-4’ün görüntüleri

Türkiye savunma sanayisinde dikkat çeken bir gelişmeye daha imza attı. Roketsan tarafından geliştirilen ilk hipersonik balistik füze Tayfun Blok-4’ün görüntüleri ortaya çıktı.

IDEF 2025’TE TANITILDI

Tayfun Blok-4, ilk kez IDEF 2025 Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı’nda tanıtıldı. Füze, sergilendiği andan itibaren hem yerli hem de yabancı savunma çevrelerinin dikkatini çekti.

ERDOĞAN İMZASINI ATTI

7 Nisan Nisan 2026’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalanarak görüntülenen füze, Türkiye’nin savunma alanındaki kararlılığının bir göstergesi olarak değerlendirildi.

YÜKSEK HIZ VE MANEVRA KABİLİYETİ

Yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 7 tonun üzerinde ağırlığa sahip olan Tayfun Blok-4, Mach 5 ve üzeri hıza ulaşabilen hipersonik yapısıyla öne çıkıyor. Yüksek manevra kabiliyeti sayesinde stratejik hedeflere karşı etkili bir vurucu güç sunuyor.

TÜRKİYE İÇİN GURUR GÖRÜNTÜLERİ

Geliştirilen bu sistem, Türkiye’nin savunma sanayisindeki yerli ve milli teknoloji hamlesinin önemli bir parçası olarak görülüyor. Tayfun Blok-4’ün görüntüleri, Türkiye için gurur verici bir başarı olarak yorumlandı.