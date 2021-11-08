Türkiye ile Hollanda'dan yaşlılık sürecinin iyileştirilmesine yönelik ortak proje - Son Dakika

GÜVEN Eğitim ve Sağlık Vakfı ile Hollanda Kennisland Vakfı'nın ortaklığında yürütülen, yaşlılığın yeniden tanımlanması, bu sürecin sağlıklı, mutlu ve aktif bir biçimde geçirilmesini hedefleyen 'Ortak Bir Sorun-İki Farklı Kültürel Perspektif' projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, 'Yaşlı bakımı konusunda 6 projemiz var. Bu projelerden bir tanesi bugün açılışını yaptığımız projedir' dedi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen toplantıya, Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Dr. Orhan Koç, Güven Sağlık Grubu İcra Kurulu Başkanı ve Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Nüket Küçükel Ezberci, Sivil Toplum Kuruluşları yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında desteklenen proje, yaşam süresinin uzaması ve düşük doğum oranları gibi nedenlerden dolayı yaşlanan nüfus sorununa dikkat çekiyor. Proje aynı zamanda, yaşlılığın yeniden tanımlanması ve bu sürecin sağlıklı, mutlu ve aktif bir biçimde geçirilmesi birçok ülkede ve Türkiye'de öncelikli bir konu olarak ele alınıyor. 14 ay sürecek bu proje kapsamında, Türkiye ve Hollanda arasında yaşlanma ve yaşlı bakımı konusunda bir diyalog geliştirilmesi hedefleniyor. Proje ile ayrıca, iki ülkenin 'yaşlanma' konusundaki yaklaşımlarının ortaya koyulması, güçlü ve zayıf yanların belirlenmesi ve iki farklı toplumun bu konudaki farklı deneyimleri sayesinde hedeflenen diyaloğun zenginleşeceği hedeflenirken, bu küresel soruna yönelik iki farklı kültürel perspektifin ortaya konmasıyla, karşılıklı öğrenmeye ve sivil toplumun aktif biçimde yer aldığı iş birliğine katkı sunulması amaçlanıyor.

'PROJENİN ÖNEMİNİN FARKINDAYIZ'

Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı Başkanı Nüket Küçükel Ezberci, vakfın kuruluşundan itibaren başta eğitim olmak üzere çok sayıda toplumsal konu ile ilgili projeye imza attığını söyledi. Dünyadaki dönüşüme paralel olarak hayırseverlik ekseninden toplumsal sorunlara çözüm getirmeyi hedefleyen etkili bir sivil toplum örgütüne dönüşmeye doğru adım attıklarını belirten Ezberci, 'Çıktığımız bu yolda emin adımlarla ilerliyor olmanın kendimize göre haklı gururunu yaşıyoruz. Toplumların yaşlı nüfusunun artış göstermesi uzun zamandır ciddi bir sosyal sorun olarak görülüyor. Hepimiz resmi verilerin ne olduğunu biliyoruz. Bu alanda yapılan araştırmalar yaşlı bireylerin bakımını ele alırken ülkelerin ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi bağlamlarının da göz önünde bulunması gerektiğini işaret ediyor, önemle altını çiziyor. Sağlık çalışanları, sağlık kuruluşları ve sistemleri kültürel açıdan yetkin, bakımı desteklemez ve sağlamazsa, yaşlı bireyler düşük kalitede bakım ve olumsuz sağlık sonuçları açısından çok daha büyük risk altında olacaklardır. Biz bu bakış açısıyla riskleri azaltmak ve yaşlı bireylere çok daha kaliteli bir hayat sunmak üzere Kennisland Vakfı ile beraber yürüttüğümüz 'Ortak Bir Sorun- İki Farklı Kültürel Perspektif' projesinde yer almaktan diğer paydaşlarımızın yanında büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sivil toplum diyaloğu çerçevesinde desteklenen bu projenin her iki ülkenin yaşlanma konusundaki yaklaşımlarını ortaya koyması, güçlü ve zayıf yanlarının belirlenmesi ve iki ülkenin birbirinden öğrendiği bilgilerle daha kapsayıcı bir senteze varması açısından öneminin farkındayız. Güven ailesi olarak özellikle ileri yaştaki bireylerin sorunlarına dikkat çekmek, yaşlı bakımı konusunda karar vericilere yön vermek en önemli önceliklerimizden bir tanesidir? dedi.

'BAKANLIK OLARAK ÖNERİYORUZ VE DESTEKLİYORUZ'

Sağlık Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Tolga Tolunay, 2020 Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki payının yüzde 9,5 olduğunu söyledi. Yüzde 9,5'luk oranın 2020 yılında yüzde 20'nin üzerine çıkmasını beklediklerini ifade eden Tolunay, şunları kaydetti:

'Bu bilgiler bize göstermektedir ki, yaşlı nüfustaki bu artış ve buna bağlı olarak artan kronik hastalıklar ve beraberindeki nitelikli uzun dönemli bakım hizmetlerinin gerekliliği ciddi bir önem olarak karşımıza çıkmaktadır. Güven Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın yaşlanan nüfusa yönelik çalışmaları kapsamında Hollanda'nın Kennisland Vakfı ile ortak yürüttüğü projenin yaşlı sağlığı alanında önemli bir adım olarak görmekteyiz. Bu süreçte Hollanda ve Türkiye'deki yaşlıları yönelik bakım hizmetlerinin temel alındığı ve karşılıklı tecrübe paylaşımını içeren bir projenin diğer sivil toplum kuruluşları için güzel bir örnek teşkil etmesini ve bu tür projelerin giderek artmasını temenni ediyorum. Bizler bakanlık olarak kamu sektörün yanı sıra sivil toplum kuruluşlarından, akademik hayattan ve özel sektörlerden de aktörlerin bu alanda bir arada çalışmasını ve uluslararası platformda iş birlikleri kurmasını öneriyoruz ve bunları destekliyoruz.'

'UYGULAMAK HEPİMİZİN YARARINA OLACAKTIR'

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, Türkiye'nin yavaş yavaş yaşlandığını ifade ederek, 65 yaş üstü oranın diğer Avrupa ülkelerinde yüzde 20'yi oluştururken Türkiye'de yüzde 9,5-10 civarında olduğunu kaydetti. Kültürel farklılıkları görmek ve kültürel zenginliklere göre yaşlılara hizmet sunmanın son derece değerli ve yararlı olacağını belirten Kaymakcı, 'Yaşlı bakımı konusu Avrupa kıtasında hepimizin ortak bir sınamasıdır. Değişik ülkelerdeki farklı uygulamaları alıp en başarılılarını hep birlikte uygulamak sanıyorum hepimizin yararına olacaktır. Bu proje Türkiye ile Avrupa Birliği arasında mali iş birliğine dayanıyor. Yaşlı bakımı konusunda da 6 projemiz var. Bu projelerden bir tanesi bugün açılışını yaptığımız projedir. Biz bu projeleri aynı zamanda Türk Sivil Toplum Kuruluşlarıyla diğer Avrupa ülkelerinin Sivil Toplum Kuruluşları arasında bir etkileşim, iletişim alanı olarak da görüyoruz. Umarız önümüzdeki dönemde yine Avrupa Birliği Başkanlığı bünyesinde Sivil Toplum çabalarımızı daha da artırabiliriz ve bu projeleri daha derinleştirip renklendirebiliriz' ifadelerini kullandı.