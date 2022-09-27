İçişleri Bakanı Süleyman Soylu , 23 Eylül 'de, 2022 Dünya Kupası'nda Katar Polis Gücü'nde görev alacak danışman ve koordinasyon personeliyle bakanlıkta bir araya gelmişti.

Açıklamada, "Spor güvenliği alanında uzman önemli sayıda Çevik Kuvvet personelimizin, görev atları ve köpekleriyle birlikte, görev alacağı FIFA Dünya Kupası 2022'ye ev sahipliği yapacak dost ve kardeş Katar'a her alanda desteğimiz sürecek." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Dünya Kupası'nda Katar Polis Gücü'nde görev alacak Türk ekibinin ilk bölümü Doha'da - Son Dakika

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