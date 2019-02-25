Türkiye ile Lübnan'dan Sağlıkta İş Birliği Açıklaması
36 dakika önce
Lübnan Sağlık Bakanı Cemil Cabak, Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Hakan Çakıl ile iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliğini görüştü.
Lübnan
Sağlık Bakanı Cemil Cabak, Türkiye
'nin Beyrut
Büyükelçisi Hakan Çakıl ile iki ülke arasında sağlık alanındaki iş birliğini görüştü.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bakan Cabak ile Büyükelçi Çakıl'ın, başkent Beyrut'ta bir araya gelerek Lübnan-Türkiye arasında sağlık alanındaki ortak konuları ele aldığı belirtildi.
Özellikle iki ülke arasındaki ilaç ve Lübnan hastanelerini donatma konusundaki ikili iş birliğinin konuşulduğu aktarılan açıklamada, Lübnan hükümetinin finanse ettiği karaciğer nakli işlemi için Türkiye'ye giden hastalara kolaylık sağlama hususunda mutabık kalındığı kaydedildi.
Türkiye'nin Beyrut Büyükelçisi Çakıl, Lübnan'da 31 Ocak'ta kurulan ulusal birlik hükümetinin Başbakanı Saad el-Hariri'ye geçen hafta tebrik ziyaretinde bulunmuştu. Çakıl, yeni kabine üyesi bakanları ziyaret etmeye devam ediyor.
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Haber Yayın Tarihi : 25.02.2019 06:14 Kaynak: AA
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