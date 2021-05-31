Üye Girişi
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak - Son Dakika

Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak

31.05.2021 10:59
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak, System.String[]

Son dönemde sosyal medyadan yayınladığı videolarda öne sürdüğü iddialarla büyük tartışmalara sebep olan Sedat Peker, Türkiye İşçi Partisi'ni harekete geçirdi. İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracaklarını duyurdu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, organize suç örgütü lideri olmak suçlamasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Sedat Peker'in YouTube'ta yayınladığı videolarda dile getirdiği iddiaları araştırmak üzere bağımsız bir komisyon kuracaklarını açıkladı.

Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak için bağımsız bir komisyon kuruyor

"RAPOR HALİNE GETİRMEYE ÇALIŞACAĞIZ"

Şık, Medyascope kanalında katıldığı programda komisyonda, gazeteciler ve hukukçuların olduğunu belirtti. Şık, Meclis'te iddiaları araştırmak üzere komisyon kurulması önerisinin AK Parti ve MHP oylarıyla reddedildiğini hatırlatarak, "Bunun için biz kendimiz bağımsız bir komisyon kuruyoruz. İçinde gazeteciler ve hukukçular var. Hep birlikte tüm bu iddiaları araştırıp dört başı mamur bir rapor haline getirmeye çalışacağız" dedi.

Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak
Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak

İşçi Partisi, Sedat Peker, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor Kripto para yasasıyla vergi ve sermaye şartı geliyor Kripto para yasasıyla vergi ve sermaye şartı geliyor Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı Mangal kavgasında gelin, sopayla başına vuran kayınpederini bıçakladı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü Son dakika: Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 7 büyüdü Bakan Soylu'nun Bakan Soylu'nun "Ben başlattım" dediği Sedat Peker operasyonunun ayrıntılarına ulaşıldı Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş Kameralar önünde tartışmışlardı! Bakan Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı sarmaş dolaş

Son Dakika Haberleri
11:07 MHP milletvekilleri Hasan Kalyoncu ve Yaşar Karadağ, trafik kazasında yaralandı
11:06 Altın, haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor
11:05 Dolar, haftaya düşüşle başladı! 8,50'den işlem görüyor
11:05 Oyunculuğa ara veren Meryem Uzerli'nin geliri Instagram! Bir reklamdan 259 bin TL kazanıyor
10:59 Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak
10:52 Kripto para yasasıyla vergi ve sermaye şartı geliyor
10:50 FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi
10:44 Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış
10:43 İrem Derici, otoparkta şov yapmaya çalışınca yere kapaklandı
10:40 Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı
Altın, haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor Altın, haftaya düşüşle başladı! Gram fiyatı 521 lira seviyesinden işlem görüyor         
11:07
Dolar, haftaya düşüşle başladı! 8,50'den işlem görüyor Dolar, haftaya düşüşle başladı! 8,50'den işlem görüyor         
11:06
Metrobüsün üstüne tırmanıp gizlice yolculuk yaptı, bir de utanmadan kahkahalar attı Metrobüsün üstüne tırmanıp gizlice yolculuk yaptı, bir de utanmadan kahkahalar attı         
10:54
FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi FETÖ elebaşının yeğeni Selahaddin Gülen, MİT operasyonuyla yakalandı ve Türkiye'ye getirildi         
10:51
Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış Wuhan'daki laboratuvarda çekildiği ileri sürülen görüntü olay yarattı: Yarasalar uzmanları ısırmış         
10:44
Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı Fenerbahçe'nin yollarını ayırmak istediği Gökhan Gönül, Adana Demirspor'la anlaşmaya vardı         
10:41
Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi Kız arkadaşıyla girdiği saunada uyuyakalan hamamcı, yaşamını yitirdi         
09:33
Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi günü teknede müzikli etkinlik düzenlendi, sosyal medyada büyük ses getirdi         
09:27
Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor Tüm Türkiye bu toplantıyı bekliyor! Kabine, 1 Haziran sonrasını konuşmak için bugün toplanıyor         
09:21
Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan Ayasofya'nın eski imamı Boynukalın'dan "Taksim Camii" paylaşımı         
09:12
Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor Emekli ve memurların temmuzda yüzde 5.46 zam alması ön görülüyor         
20:09
Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı Yunanistan'a giden Bakan Çavuşoğlu'nun paylaşımında kullandığı ifade Yunanları çıldırttı         
19:25
Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor Marmara Denizi'nde asıl korkulan durumu uzman isim açıkladı: Denizin derinlikleri endişe veriyor         
16:30
Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı Bir dönemin yıldız ismi Tuğba Özay yeni imajını takipçileriyle paylaştı         
16:17
Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada Korkuluk kırıldı, kavga eden çift balkondan düştü! O anlar kamerada         
16:15
Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı Şeyma Subaşı'nın eski futbolcu Ballack'la gece kulübünden yaptığı paylaşım gündemi salladı         
15:28
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2021 11:11:31. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Türkiye İşçi Partisi, Sedat Peker'in iddialarını araştırmak adına bağımsız bir komisyon kuracak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement