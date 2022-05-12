Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika
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Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla program düzenlendi

12.05.2022 12:33
Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla program düzenlendi

Trakya Üniversitesi'nin 40. kuruluş yılı ve Türkiye İstatistik Günü etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

Trakya Üniversitesi'nin 40. kuruluş yılı ve Türkiye İstatistik Günü etkinlikleri kapsamında program gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Prof. Dr. Fehmi Yıldız Konferans Salonunda düzenlenen programda TÜİK'in çalışmaları ve istatistik verilerinin oluşturulması gibi konulara ilişkin süreçler konuşuldu.

TÜİK Edirne Bölge Müdürü Hasan Akdemir, burada yaptığı konuşmada kurumun kuruluşunda bu yana önemli çalışmalar yaptığını belirtti.

Ülke genelinde istatistik çalışmalarının düzenli olarak yapıldığını aktaran Akdemir, "Türkiye'nin sosyal, ekonomik ve kültürel anlamda mevcut durumun görülebilmesi, gerçekleşen durumlar hakkında doğru kararlar verebilmesi, geleceğe ilişkin plan ve programların yapılabilmesi için doğru, tarafsız, güvenilir ve zamanlı istatistikleri üretmek için çalışmaktadır." ifadelerini kullandı.

Güvenilir istatistikler ve sağlıklı işleyen bir istatistik sistemi olmadan güvenli bir gelecekten söz etmenin mümkün olmadığını aktaran Akdemir, şunları kaydetti:

"TÜİK tarafından üretilen resmi istatistikler, Avrupa İstatistik Ofisi Eurostat, Birleşmiş Milletler ve IMF gibi uluslararası kurumlar tarafından belirlenen yöntem, tanım ve kavramlar kullanılarak hesaplanmaktadır. İstatistiklerin üretiminde kullanılan söz konusu kavram ve yöntemler, yerli ve yabancı, kurum ve kuruluşların değerlendirmelerine açık olduğu gibi, kurumumuz tarafından kamuoyu ile paylaşılmaktadır. 2005 yılında yürürlüğe giren Türkiye İstatistik Kanunu ile ulusal düzeyde resmi istatistikler konusunda temel ilkeleri içeren resmi istatistikler programının hazırlanması ve istatistik üretiminin bu program çerçevesinde yapılması hükme bağlanmıştır."

Ekonomik Araştırmalar Grup Müdürü Neslihan Çolak da kurumun tanıtımını yaparak, istatistiğin tarihi süreci, istatistiğin üretim süreci ve diğer süreçler üzerine bilgilendirmeler yaptı.

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İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Türkiye İstatistik Kurumu, Trakya Üniversitesi, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye İstatistik Günü dolayısıyla program düzenlendi - Son Dakika


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